Le capitaine de West Ham, relégué de la Premier League, Jarrod Bowen, est sur le point de poursuivre sa carrière en Championship. La relégation du club après 14 ans d'absence dans l'élite avait suscité des rumeurs sur le départ de nombreux joueurs clés. Cependant, selon son beau-père, l'acteur célèbre Danny Dyer, Bowen a choisi de rester fidèle au club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Il est connu que les clubs les plus prestigieux d'Angleterre, notamment Liverpool et Aston Villa, manifestaient un intérêt sérieux pour l'attaquant de 29 ans. Liverpool le voyait comme un candidat idéal pour remplacer Mohamed Salah, tandis qu'Aston Villa envisageait l'option Bowen pour renforcer son effectif après s'être qualifié pour la Ligue des champions. Selon Goal.com, malgré ces offres, le joueur a décidé de rester au club londonien.

Sens de la loyauté et de la responsabilité

Lors d'une interview accordée à talkSPORT lors d'un événement caritatif, Danny Dyer a souligné le caractère de Jarrod Bowen. « C'est un homme très loyal. Bien sûr, il mérite de jouer en Ligue des champions, mais je ne crois pas qu'il partira. Il va tout casser en Championship, n'en doutez pas », a affirmé Dyer.

Pour les supporters de West Ham, cette nouvelle est un véritable cadeau. À la fin de la saison, suite à la relégation de l'équipe, Bowen s'était excusé auprès des fans, exprimant une profonde douleur et de la honte. Il semble que le joueur se soit fixé pour objectif de racheter sa faute sur le terrain et de ramener l'équipe dans l'élite.

La stratégie de la direction du club

La direction, dirigée par le co-propriétaire de West Ham, Daniel Kretinsky, a l'intention de conserver le noyau dur de l'équipe. Bien que le club ait vendu Matheus Fernandes à Tottenham pour 85 millions de livres sterling, conserver une figure de proue comme Bowen est crucial pour l'ambiance dans le vestiaire. La présence de Bowen dans les spots publicitaires pour la nouvelle saison est également interprétée comme un signe de son maintien.

Le contrat actuel de Jarrod Bowen avec le club londonien court jusqu'en 2030. Cela donne au club un avantage dans les négociations de transfert. Si le joueur ne demande pas à partir, West Ham n'est pas obligé de le vendre. Pour l'instant, l'attaquant semble mentalement prêt à jouer en Championship et à ramener son équipe en Premier League.

Cette nouvelle de transfert est également intéressante pour les fans de football, car la relégation d'un club riche en traditions comme West Ham et le maintien de ses stars est un phénomène rare. La décision de Bowen prouve que dans le football moderne, la loyauté peut primer sur l'argent des transferts et les tournois prestigieux.