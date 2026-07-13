Une opportunité de 6 millions de dollars : un grand concours pour les startups

En Ouzbékistan, une nouvelle saison a commencé pour les startups dans les domaines de l'IT et de l'intelligence artificielle. Depuis le 1er juillet, les candidatures pour les concours President Tech Award et President AI Award sont ouvertes, avec un fonds de financement total atteignant 6 millions de dollars.

Deux concours, un seul grand objectif

Cette année, deux programmes majeurs ont été lancés simultanément pour les startups : le President Tech Award et le President AI Award.

Alors que le President Tech Award vise à soutenir les startups technologiques, le President AI Award est destiné aux équipes créant des solutions pratiques basées sur l'intelligence artificielle.

L'objectif principal est de ne pas laisser les jeunes idées et les développeurs au stade de « simple projet », mais de les mener vers le marché réel grâce à des subventions, des investissements, du mentorat et de l'accélération.

President Tech Award : un fonds de 5 millions de dollars

Le fonds du President Tech Award a été porté à 5 millions de dollars. Ces fonds seront destinés au développement, au passage à l'échelle et à la mise sur le marché des startups.

Le concours couvre plusieurs étapes et directions :

Direction Pour qui ? Incubation équipes au stade de l'idée ou du MVP Accélération startups prêtes pour la croissance Meilleur projet de startup projets ayant un potentiel de mise sur le marché et d'expansion

Le champ des thématiques est vaste : FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, logistique, GameDev et autres domaines technologiques.

Ici, il ne s'agit pas seulement d'écrire du code, mais de créer un produit, de le lancer sur le marché et de le présenter de manière convaincante aux investisseurs. En d'autres termes, il faut passer de « j'ai une idée » à « mon entreprise fonctionne ».

President AI Award : 1 million de dollars pour l'intelligence artificielle

Le deuxième programme majeur est le President AI Award. Il est destiné aux startups dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec un fonds d'investissement total de 1 million de dollars.

Les domaines suivants ont été définis comme prioritaires pour le concours :

• IA dans l'administration publique ;

• IA dans l'industrie et les affaires ;

• IA dans la médecine et la santé ;

• IA dans l'éducation ;

• IA dans l'économie verte et les agrotechnologies.

Ces domaines n'ont pas été choisis au hasard. L'intelligence artificielle permet dans ces secteurs d'économiser du temps, de réduire les coûts, d'accélérer la prise de décision et d'améliorer la qualité des services.

Qui peut participer ?

Les équipes de 3 à 8 personnes peuvent participer au President AI Award. Les participants doivent avoir plus de 18 ans et posséder un produit pratique ou un prototype basé sur des technologies d'intelligence artificielle.

La participation en équipe est également essentielle pour le President Tech Award. Selon la catégorie, des équipes de 2 à 8 personnes peuvent soumettre leur candidature.

Ces concours ne sont pas conçus pour le format individuel « je fais tout tout seul », mais se rapprochent du modèle d'une véritable équipe de startup. Car pour un produit destiné au marché, il faut un développeur, un designer, un marketeur, un chef de produit et une vision business réunis.

Les gagnants ne reçoivent pas seulement de l'argent

L'aspect le plus important des programmes est qu'en plus du financement, des opportunités de mentorat et d'accélération sont offertes.

Les équipes sélectionnées auront l'opportunité de travailler avec des experts internationaux, des mentors et des investisseurs pour améliorer leur produit, définir leur modèle économique et passer à l'étape suivante.

L'argent est important, certes. Mais pour une startup, le bon mentor et la bonne stratégie de marché sont parfois plus précieux qu'une subvention. Car il est facile de dépenser 100 000 dollars inutilement, mais les transformer en une croissance d'un million de dollars est un autre niveau.

Où déposer les candidatures ?

Les candidatures pour les deux concours awards.gov.uz sont acceptées via le portail.

Les candidatures pour le President AI Award sont ouvertes depuis le 1er juillet. Le programme prévoit des étapes de sélection, d'évaluation, d'annonce des finalistes et de remise des prix.

Le plus important pour les participants n'est pas seulement de remplir le formulaire, mais de montrer clairement comment le produit résout un problème, à qui il est destiné et comment il peut croître sur le marché.

Pourquoi ces concours sont-ils importants ?

En Ouzbékistan, l'écosystème des startups croît rapidement ces dernières années. Cependant, de nombreux projets font encore face à trois problèmes : le financement, l'expérience et l'accès au marché.

Le President Tech Award et le President AI Award tentent précisément de combler ce vide. Si les concours fonctionnent correctement, de nouvelles entreprises technologiques, des emplois et des produits IT orientés vers l'exportation pourraient apparaître dans le pays.

Surtout, un prix dédié au domaine de l'IA en Ouzbékistan, est considéré comme un signal important pour façonner l'écosystème de l'intelligence artificielle.

Le moment est venu pour les startups

Un fonds total de 6 millions de dollars, du mentorat, de l'accélération et un accès aux investisseurs : c'est une chance sérieuse pour les startups.

Maintenant, la question principale repose sur les équipes elles-mêmes : qui trouvera le vrai problème, qui créera un produit fonctionnel et qui pourra mener son idée sur le marché ?

Une grande porte s'est ouverte pour les startups d'IA et de technologie en Ouzbékistan. La question est de savoir qui sera le premier à la franchir.