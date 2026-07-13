Une bague portant l'inscription « Allah » découverte dans une tombe viking en Suède

Lors de recherches archéologiques sur l'île de Birka en Suède, une bague avec une inscription arabe datant de l'époque viking a été découverte.

Selon les informations, l'objet daterait d'environ 850 après J.-C. Il a été identifié dans une tombe de femme, aux côtés de vêtements et d'autres bijoux.

La bague est en argent. On a d'abord supposé que son ornement rose-violet était une pierre précieuse, mais des analyses ultérieures ont montré qu'il s'agissait de verre coloré.

L'inscription coufique sur la bague se lit « Pour Allah ». C'est précisément cette inscription qui rend la découverte si fascinante, car elle suggère l'existence de contacts directs entre la Scandinavie et le monde islamique à l'époque viking.

Les archéologues considèrent cet objet comme une trouvaille unique dans les cimetières scandinaves. La bague est actuellement conservée au Musée historique de Stockholm.