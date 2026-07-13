La puce Apple M7 Ultra prend en charge une mémoire vive record de 1,5 TB

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La puce Apple M7 Ultra prend en charge une mémoire vive record de 1,5 TB

Apple continue de travailler sur ses futurs processeurs les plus puissants. Selon les dernières informations, la puce M7 Ultra attendue sera capable de prendre en charge jusqu'à 1,5 TB de mémoire vive (RAM). Il s'agit du chiffre le plus élevé de l'histoire d'Apple Silicon et d'une étape importante pour surmonter les limitations de mémoire auxquelles l'entreprise est confrontée depuis le passage à ses propres puces. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'analyste de Bloomberg Mark Gurman, cette nouveauté ramènera les ordinateurs Apple au niveau du modèle Mac Pro à base d'Intel avec la configuration la plus élevée sorti en 2019. À l'époque, les appareils équipés de processeurs Intel prenaient en charge 1,5 TB de mémoire, mais ce chiffre avait considérablement diminué après le passage d'Apple à ses puces propriétaires. Avec la M7 Ultra, l'entreprise vise à reconquérir le sommet du marché professionnel.

Limitations technologiques et nouvelles opportunités

La caractéristique principale des puces Apple Silicon est que la mémoire vive est directement intégrée au cristal du processeur. Bien que cela augmente la vitesse d'échange de données à un niveau sans précédent, cela limite la capacité de mémoire. La raison en est que la taille physique de la puce ne permet d'y loger qu'un nombre limité de modules de mémoire. L'architecture de la M7 Ultra est conçue pour surmonter cet obstacle.

Selon les informations, le nouveau modèle Ultra prendra en charge presque deux fois plus de mémoire que ce qui était prévu pour la M5 Ultra. Cela créera d'immenses opportunités pour les monteurs vidéo professionnels, les spécialistes du rendu 3D et les ingénieurs entraînant des modèles d'AI. Cependant, la mise sur le marché d'appareils d'une telle capacité dépend d'un certain nombre de facteurs externes.

Pénurie sur le marché et question du prix

Bien qu'Apple soit techniquement prête à prendre en charge 1,5 TB de mémoire, la situation sur le marché des composants pourrait influencer ses plans. À l'heure actuelle, une pénurie de puces mémoire est observée dans le monde, ce qui a entraîné une augmentation de leur coût de revient. Par conséquent, la décision d'Apple d'offrir ou non cette capacité maximale dans le produit final dépendra de la situation de l'industrie.

Rappelons qu'au début de l'année, Apple avait abandonné les configurations de 512 GB et 256 GB des modèles Mac Studio basés sur la M3 Ultra. Actuellement, le modèle Mac Studio le plus puissant est limité à 96 GB de mémoire, tandis que la puce M4 Max récemment présentée prend en charge jusqu'à 128 GB. La M7 Ultra devrait largement dépasser ces chiffres.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs professionnels et les spécialistes IT. Bien que les puces Apple Silicon soient leaders en termes d'efficacité énergétique, elles étaient à la traîne par rapport aux systèmes Intel et AMD en termes de capacité mémoire. La prise en charge de 1,5 TB de mémoire rendra les appareils Apple compétitifs même pour les tâches de calcul les plus complexes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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