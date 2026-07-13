HMD présente le modèle Fame pour les amateurs de smartphones compacts

Alors que le marché des smartphones est de plus en plus saturé d'appareils à grand écran, HMD Global choisit une direction inattendue. Selon des initiés, la marque se prépare à lancer le smartphone HMD Fame, doté d'un format ultra-compact. Cet appareil est conçu pour les utilisateurs nostalgiques des technologies modernes alliées à une ergonomie classique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le célèbre initié smashx_60 a révélé les premiers détails du nouveau modèle sur les réseaux sociaux. Le HMD Fame devrait être une version améliorée du modèle HMD Touch précédemment annoncé. La particularité principale de cette nouveauté est son écran, qui ne mesure que 3,5 pouces de diagonale. Cela semble très inhabituel dans le contexte des smartphones « géants » de 6,5 à 6,7 pouces qui sont devenus la norme aujourd'hui.

Changements dans le contrôle et confort

Un autre aspect important du modèle HMD Fame est son système de contrôle. On suppose que l'appareil sera équipé de boutons physiques complets au lieu des éléments tactiles utilisés sur les modèles HMD Touch et Xplora One. Cette approche évite les pressions accidentelles et facilite grandement l'utilisation de l'appareil, même d'une seule main ou dans des conditions inconfortables.

Pour l'instant, il n'y a pas d'informations précises sur les autres caractéristiques techniques du smartphone, notamment son processeur, sa capacité de mémoire ou ses appareils photo. Néanmoins, les experts considèrent ce modèle comme une excellente solution pour les enfants, les personnes âgées ou les adeptes de la désintoxication numérique (digital detox). Comme les appareils à petit écran sont rares sur le marché, le HMD Fame trouvera sans aucun doute son public fidèle.

Il convient de noter que HMD Global n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant ce modèle. Cependant, l'initié smashx_60 a déjà gagné en crédibilité grâce à ses informations précédentes sur le HMD Icon Flip 1 et d'autres téléphones à touches. Cela renforce la probabilité que les rapports sur le modèle Fame soient proches de la réalité.

Sur le marché ouzbek, la demande pour des appareils compacts et abordables reste constante. Si le HMD Fame est proposé à un prix abordable, il pourrait devenir populaire comme second téléphone ou comme appareil de communication simple. L'entreprise continue de renforcer sa position en combinant design classique et pilotes modernes.