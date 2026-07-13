Waze intègre l'IA Gemini et de nouvelles fonctionnalités de navigation

Le service de navigation Waze, propriété de Google, a dévoilé sa dernière mise à jour majeure. L'assistant IA Gemini est désormais intégré à l'application, permettant aux conducteurs d'obtenir des informations sur l'état des routes via une conversation naturelle et de recevoir des itinéraires personnalisés. Ces changements visent non seulement à améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi à renforcer la position de Waze face à des concurrents comme Apple Maps. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, le Waze mis à jour propose désormais des itinéraires en analysant les trajets précédents et les habitudes de déplacement urbain de l'utilisateur. Par exemple, si un conducteur préfère systématiquement les grands axes aux rues étroites, l'application privilégiera ces itinéraires. La fonction de navigation personnalisée est désormais disponible sur les plateformes Android et iOS dans le monde entier.

Interaction avec Gemini et recherche intelligente

L'une des nouveautés les plus remarquables est la recherche de destinations via Gemini. Les utilisateurs n'ont plus besoin de saisir une adresse précise ; ils peuvent appuyer sur le bouton de recherche vocale et formuler des commandes telles que « Trouve un café ouvert », « Cherche un parking près du centre commercial » ou « Indique la station-service la moins chère à proximité ». L'IA analyse ces requêtes et propose une liste des options les plus adaptées.

Le processus de mise à jour des cartes routières a également été simplifié. Auparavant, les conducteurs pouvaient signaler des embouteillages ou des accidents, mais il est désormais possible de signaler des erreurs sur la carte ou des routes fermées en langage naturel. Par exemple, il suffit de dire « Cette route est fermée » pour que Waze transmette immédiatement l'information aux éditeurs de cartes locaux.

Mode spécial pour les motocyclistes

Nids-de-poule et irrégularités sur la route ;

Dos-d'âne (ralentisseurs) ;

Passages piétons surélevés ;

Rétrécissements de chaussée et ponts étroits.

Waze n'a pas oublié les propriétaires de deux-roues. Le nouveau « Motorcycle mode » prend en compte les raccourcis et les restrictions spécifiques aux motos. Ce mode calcule non seulement une heure d'arrivée plus précise, mais avertit également les conducteurs des dangers potentiels suivants :Ce mode a été lancé dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, et son déploiement dans d'autres régions est attendu prochainement.

Pour ceux qui préfèrent éviter les distractions pendant le trajet, le mode « Less chatty » a été ajouté. Lorsqu'il est activé, l'application réduit les instructions vocales au strict minimum, ne donnant que les alertes essentielles sur les changements de direction et les dangers. Cela permet au conducteur de se concentrer sur sa musique ou ses podcasts sans être interrompu.

Ces mises à jour sont également pertinentes pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car Waze est l'un des outils les plus populaires pour détecter les radars et les embouteillages. L'intégration de Gemini et l'approche personnalisée pourraient faciliter grandement la navigation dans l'infrastructure routière complexe et en constante évolution du pays.