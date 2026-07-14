L'Ouzbékistan éliminé, mais surprenant à la Coupe du Monde 2026 grâce à une statistique

L'équipe nationale d'Ouzbékistan n'a pas obtenu les résultats escomptés lors de sa première Coupe du Monde. Cependant, une donnée du FIFA Match Report Hub prouve que nos joueurs se sont battus jusqu'au bout : l'Ouzbékistan a parcouru une distance moyenne supérieure à celle de l'Angleterre et du Brésil.

Un résultat difficile, mais beaucoup d'efforts

Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'Ouzbékistan a participé à sa toute première Coupe du Monde en 2026. Un événement historique pour le football ouzbek.

La phase de groupes a été compliquée sur le plan comptable. L'Ouzbékistan a perdu contre la Colombie (1-3), le Portugal (0-5) et la RD Congo (1-3). L'équipe a terminé sans le moindre point et avec une différence de buts de 2-11.

Pourtant, les statistiques physiques et l'intensité sur le terrain racontent une autre histoire.

L'Ouzbékistan a couru plus de 112 km par match

Selon les données, les joueurs ouzbeks ont parcouru en moyenne plus de 112 kilomètres par match.

Ce chiffre place l'Ouzbékistan parmi les équipes les plus endurantes du tournoi. Plus intéressant encore, notre sélection a surpassé des géants comme l'Angleterre et le Brésil dans ce domaine.

Équipe Distance moyenne Ouzbékistan Plus de 112 km Angleterre 108,5 km Brésil 106,2 km Qatar 103,3 km

Ces chiffres montrent une chose claire : même si l'Ouzbékistan a perdu sur le plan des résultats, l'équipe n'a pas été passive en termes de mouvement, de pressing et de volume de course.

Qui figure dans le Top 10 ?

Dans la liste des équipes ayant parcouru la plus grande distance moyenne lors de la Coupe du Monde 2026, les États-Unis occupent la première place. Les Américains ont parcouru en moyenne 118,4 kilomètres par match.

L'Australie et la Corée du Sud suivent au classement.

Rang Équipe Distance 1 États-Unis 118,4 km 2 Australie 117,1 km 3 Corée du Sud 115,8 km 4 Japon 114,9 km 5 Allemagne 114,2 km 6 Maroc 113,8 km 7 Suisse 113,5 km 8 Uruguay 113,1 km 9 Croatie 112,9 km 10 Espagne 112,7 km 23 Ouzbékistan Plus de 112 km

Le classement de l'Ouzbékistan à la 23e place n'est pas un mauvais résultat, surtout pour une équipe débutante. Oui, les scores au tableau d'affichage sont douloureux. Mais en langage GPS, les gars n'étaient pas en mode économie.

Un résultat supérieur à l'Angleterre et au Brésil

Le fait que l'Ouzbékistan ait parcouru plus de distance que l'Angleterre et le Brésil mérite une attention particulière.

Bien sûr, courir ne garantit pas la victoire au football. L'important est la manière, les zones couvertes et la qualité des décisions avec et sans ballon.

Mais en termes de préparation physique et de discipline, c'est un signal positif. Les joueurs ouzbeks ont montré qu'ils pouvaient rivaliser physiquement avec des adversaires de haut niveau.

Où était le problème ?

L'Ouzbékistan a beaucoup couru, mais sans résultat. Cela signifie que le problème principal ne réside pas uniquement dans la préparation physique.

Il a manqué à l'équipe de l'expérience, de la rapidité de décision, de la concentration en défense et de l'efficacité offensive. En Coupe du Monde, chaque erreur se paie cash.

C'est cette différence qui s'est fait sentir contre la Colombie, le Portugal et la RD Congo : l'Ouzbékistan a fait des efforts, mais les adversaires ont été beaucoup plus cliniques.

Fayzullayev et Shomurodov entrent dans l'histoire

Malgré les résultats, la Coupe du Monde 2026 a marqué plusieurs pages importantes de l'histoire du football ouzbek.

Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov sont entrés dans l'histoire en tant que premiers buteurs ouzbeks en Coupe du Monde. Un symbole fort pour les générations futures.

L'Ouzbékistan a goûté au Mondial pour la première fois, a affronté les meilleurs et a fait son premier pas sur la scène mondiale.

Que signifie ce chiffre ?

Une distance moyenne de plus de 112 km n'est pas qu'une statistique. Cela signifie que l'équipe ne s'est pas rendue, a pressé et a tout donné physiquement.

Cependant, ce n'est pas suffisant pour franchir un cap. Désormais, le football ouzbek doit ajouter à cette endurance de la qualité, de la vivacité tactique et une efficacité offensive de haut niveau.

La Coupe du Monde nous a donné une leçon amère mais nécessaire : courir ne suffit pas, mais sans courir, rien n'est possible.

La conclusion la plus importante après ce début

L'Ouzbékistan a terminé la Coupe du Monde 2026 sans point. C'est un fait. Mais il est aussi vrai que l'équipe a surpassé l'Angleterre et le Brésil en termes d'effort physique.

La mission principale est maintenant de transformer ce travail en résultats. Si la qualité tactique s'ajoute à la condition physique, l'Ouzbékistan pourra se présenter sous un nouveau jour lors des prochains tournois.

Ce Mondial a été difficile, mais c'est ici qu'a commencé la première grande leçon pour le football ouzbek.