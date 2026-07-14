Une île de 11 milliards de dollars en construction à Abou Dabi

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Une île de 11 milliards de dollars en construction à Abou Dabi

À Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, un projet colossal visant à soutenir la santé physique et mentale des individus est en cours de réalisation : l'île de Fahid. Ce complexe moderne, dont l'achèvement est prévu pour 2029, comprendra plus de 6 000 logements. C'est ce qu'a rapporté CNN .

Le projet, estimé à 10,9 milliards de dollars, est mené par la société Aldar Development , appartenant au gouvernement d'Abou Dabi. Emma McCree Breen, vice-présidente de l'entreprise, souligne que chaque solution architecturale et élément d'infrastructure sur l'île ont été conçus selon le principe d'un impact positif sur la santé humaine.

Espaces verts et mode de vie sain

Hôtels modernes en bord de mer et plage de sable.

Selon les experts , la présence d'espaces verts et un environnement propice aux piétons influencent positivement la santé et le bien-être mental. C'est pourquoi le centre de l'île de Fahid sera traversé par le Berm Park , d'une longueur totale de 10 kilomètres. Des pistes de course, des pistes cyclables et des zones de détente y seront aménagées.

S'étendant sur une superficie totale de 2,7 millions de mètres carrés, l'île proposera diverses catégories de logements, allant des appartements modernes aux villas de grand luxe. Aldar indique que les prix des logements commencent à 517 000 dollars et peuvent atteindre 2 millions de dollars.

Une autre particularité du projet est que plus de 70 % des routes à l'intérieur de l'île seront ombragées, permettant aux résidents de se déplacer facilement à pied, même durant les saisons chaudes. La zone comprendra également des commerces, des clubs de plage, des centres de sports nautiques et des espaces de loisirs.

Éducation et reconnaissance internationale

Immeubles en bord de mer, plage de sable et vue sur l'eau bleue.

En septembre 2028, une succursale de la célèbre école privée britannique King's College School Wimbledonouvrira ses portes sur l'île. Ce sera le premier établissement d'enseignement au monde à être accrédité par le système américain de certification des bâtiments sains Fitwel . L'île de Fahid elle-même a reçu la note la plus élevée de ce système international, soit trois étoiles, devenant ainsi le premier projet au monde à atteindre ce résultat. Le processus de certification a pris en compte des critères essentiels tels que l'activité physique, une alimentation saine, le soutien à la santé mentale et la prévention des maladies. « Beaucoup pensent qu'avoir une salle de sport ou un spa dans un bâtiment suffit pour la santé. En réalité, la santé consiste à créer un environnement qui aide les gens à prendre des décisions saines et correctes au quotidien », a déclaré Emma McCree Breen.

Auparavant, un projet de 27 milliards de dollars appelé

The Spine

avait été annoncé en Égypte. Cette nouvelle ville, couvrant plus de 2 millions de mètres carrés, devrait inclure 165 tours résidentielles, commerciales et d'affaires. {{TEXT_26}} {{TEXT_27}}

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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