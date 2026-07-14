Pedro Porro confiant avant d'affronter la France : « Tout est entre nos mains »

L'équipe nationale d'Espagne aborde la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 avec une grande confiance. Le défenseur de Tottenham, Pedro Porro, s'est exprimé sur le choc face à la France, reconnaissant la force de l'adversaire tout en soulignant que l'Espagne est également l'une des meilleures équipes au monde.

« Nous sommes aussi l'une des meilleures équipes du monde »

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Pedro Porro a déclaré qu'il respectait la France, mais que l'Espagne devait croire en sa propre force.

« Je pense qu'ils nous respectent autant que nous les respectons. Nous devons nous concentrer uniquement sur notre jeu. Après tout, nous sommes aussi l'une des meilleures équipes du monde », a déclaré Porro.

Selon lui, la mission la plus importante pour l'Espagne en demi-finale est d'imposer son style de jeu et d'empêcher la France de montrer son meilleur football.

Une série de 36 matchs sans défaite

Porro a également attiré l'attention sur les récents résultats de l'Espagne. Il a souligné que l'équipe est invaincue depuis 36 rencontres.

Ce chiffre en dit long sur l'état actuel des Espagnols. La stabilité, la possession de balle, le mécanisme collectif et la capacité à ne pas renoncer à son style sous pression sont devenus les armes principales de l'Espagne.

C'est pourquoi, lorsque Porro dit que « tout est entre nos mains », ce n'est pas juste une phrase de motivation. L'Espagne a atteint un niveau où elle peut réellement imposer son jeu à l'adversaire.

Les derniers matchs contre la France donnent confiance

L'Espagne a remporté ses deux dernières confrontations contre la France. Cela peut donner une confiance supplémentaire à Porro et ses coéquipiers.

Cependant, le défenseur comprend aussi que la demi-finale ne peut pas être jugée sur les résultats passés.

« Nous avons battu la France lors des deux derniers matchs, mais chaque rencontre est unique. Nous savons qu'ils ont des joueurs de haut niveau dans leurs rangs », a-t-il ajouté.

L'état d'esprit de l'Espagne est clair : il y a de la confiance, mais aucune suffisance.

La perfection est nécessaire pour arrêter la France

Selon Porro, pour battre la France, il faudra réaliser une performance quasi parfaite.

C'est une analyse très juste, car la France compte dans ses rangs Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, des joueurs capables de changer le cours du match en un instant.

Le plan principal pour l'Espagne pourrait être le suivant :

Mission Pourquoi est-ce important ? Maintenir la possession Réduire les contre-attaques rapides de la France Fermer les ailes Ne pas laisser d'espace à Mbappé et Dembélé Domination au milieu de terrain Pour que l'Espagne dicte le tempo du match Réduire les erreurs La France peut profiter de chaque opportunité Rester fidèle à son style La force principale de l'Espagne réside dans son mécanisme collectif

En demi-finale, même une « demi-erreur » peut coûter cher. À ce stade, le football ne pardonne pas.

Le choc de deux styles

Le match entre la France et l'Espagne n'est pas seulement un duel entre deux grandes nations. C'est aussi la confrontation de deux philosophies de football différentes.

L'Espagne cherche à contrôler le ballon, à faire bouger l'adversaire et à diriger le jeu via le milieu de terrain. La France, elle, est dangereuse par ses attaques rapides, son talent individuel et son sang-froid dans les grands rendez-vous.

Pour faire simple, l'Espagne veut couper le Wi-Fi, tandis que la France peut marquer un but avec un simple « point d'accès mobile ».

Un grand test pour Porro

Pour Pedro Porro, cette rencontre est aussi importante sur le plan personnel. Dans une demi-finale de ce niveau contre la France, chaque décision des défenseurs sera décisive.

En tant que latéral, il peut jouer un rôle clé non seulement en défense, mais aussi en apportant le surnombre en attaque. Mais face aux joueurs rapides de la France, monter trop haut est risqué.

C'est pourquoi l'équilibre sera la clé pour Porro et la défense espagnole.

L'intrigue monte avant la demi-finale

Porro a dit respecter la France, mais n'a pas caché que l'Espagne ne craint personne. La série de 36 matchs sans défaite, les victoires récentes et la confiance actuelle de l'équipe donnent beaucoup d'élan aux Espagnols.

Mais la France n'est pas un adversaire ordinaire. Cette équipe peut décrocher une place en finale sur une demi-occasion.

La question principale est désormais : l'Espagne pourra-t-elle imposer son jeu à la France, ou les hommes de Deschamps mettront-ils fin à la série des Espagnols ?