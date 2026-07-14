Riches et prospères : pourquoi les géants de la tech reviennent vers l'IA

Dans le monde de la technologie moderne, une tendance intéressante et quelque peu inattendue est observée : des milliardaires ayant déjà accumulé une immense fortune et atteint le sommet de leur carrière, ainsi que des fondateurs de startups renommés, retournent à leur bureau comme de simples ingénieurs. La raison principale est la peur de manquer le moment crucial de la révolution de l'intelligence artificielle (AI) et les opportunités financières sans précédent promises par cette technologie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte que.

Récemment, Tom Blomfield, fondateur de projets majeurs comme GoCardless et Monzo, a fait une déclaration inattendue. Il a quitté son poste d'associé au sein du prestigieux groupe Y Combinator pour rejoindre l'équipe d'ingénierie informatique d'Anthropic en tant que simple membre du personnel technique. Cette décision de Blomfield s'inscrit dans une nouvelle tendance du monde technologique. Il a préféré renoncer à son siège de dirigeant pour travailler en « première ligne » de l'intelligence artificielle.

De la direction à l'ingénierie : des transferts inattendus

Blomfield n'est pas seul dans cette voie. Mike Krieger, cofondateur d'Instagram, a également rejoint Anthropic en 2024 en tant que directeur produit (CPO). De même, Andrej Karpathy, l'un des fondateurs d' OpenAI et ancien responsable de la division AI de Tesla, a rejoint l'équipe d'Anthropic en mai. Selon Karpathy, les prochaines années seront les plus décisives pour le développement des grands modèles de langage (LLM).

Il est intéressant de noter que ces experts acceptent souvent de travailler sous des titres simples et sans hiérarchie comme « Member of technical staff » (membre du personnel technique). Par exemple, Peter Bailis, après avoir été directeur technique (CTO) de Workday, une entreprise réalisant plus de 8 milliards de dollars de revenus annuels, a rejoint Anthropic en mars en tant que simple spécialiste après moins d'un an à son poste. Cette situation montre que l'expérience pratique dans le domaine de l'AI est plus précieuse que n'importe quel titre prestigieux.

Nouvelles startups et investissements massifs

Un autre groupe d'entrepreneurs expérimentés lance ses propres startups spécialisées dans l'AI. Chamath Palihapitiya, ancien top manager de Facebook, est revenu à la gestion opérationnelle pour la première fois depuis 2011 et a fondé une startup de codage AI d'entreprise appelée 8090 Labs. Le projet a déjà réussi à attirer 135 millions de dollars d'investissement sous la direction de Salesforce Ventures.

Eric Wu, qui a dirigé Opendoor pendant dix ans, a franchi une étape similaire. Il a lancé le projet NavigateAI, spécialisé dans la création d'un assistant AI (copilot) pour le secteur de la construction, et a levé 25 millions de dollars de fonds d'amorçage. Wu explique sa décision ainsi : « J'ai réalisé que si, dans 10 ans, je regardais en arrière et voyais que je n'avais rien fait lié à l'AI, je le regretterais amèrement ».

Ces processus se reflètent également dans les données d'ixbt.com. Les experts soulignent que l'époque actuelle est un moment historique comparable à l'émergence d'Internet ou à la révolution des smartphones. C'est pourquoi même les personnes les plus prospères ne veulent pas rater ce « train ». Pour les jeunes développeurs et entrepreneurs, cette tendance est un signal important, montrant à quel point la concurrence dans le domaine de l'AI devient sérieuse sur le marché mondial.