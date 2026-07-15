OpenAI développe son premier appareil : ChatGPT prend une forme physique

OpenAI, entreprise ayant révolutionné le monde de l'intelligence artificielle, dépasse désormais le cadre logiciel pour entrer sur le marché des appareils techniques personnels. Selon Bloomberg, l'entreprise travaille sur une enceinte intelligente basée sur ChatGPT, sans écran, mais dotée de capacités de mouvement. Cet appareil n'est pas un simple gadget, mais est interprété comme un « compagnon humanoïde » vivant dans la maison de l'utilisateur. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte.

Le projet est actuellement en phase de développement et son objectif principal est de donner une forme physique à l'intelligence artificielle. Selon les informations, cet appareil aura accès à la vie numérique de son propriétaire, y compris ses e-mails et autres données personnelles. Cela permettra à la technologie ChatGPT d'étudier les habitudes de l'utilisateur et de fournir un service plus personnalisé au fil du temps.

Anciens ingénieurs d'Apple et approche technologique

L'aspect le plus intéressant de l'appareil est qu'il sera équipé d'éléments mécaniques capables de se déplacer de manière autonome. Cela pourrait être lié au fait que d'anciens ingénieurs d' Apple , ayant participé à la création de produits légendaires comme l'iPhone ou le Mac, aident OpenAI. L'entreprise prévoit de présenter cet appareil non pas comme un simple assistant vocal, mais comme un compagnon capable d'établir un lien émotionnel avec l'utilisateur.

Des rumeurs circulaient précédemment sur le fait qu'OpenAI lancerait son propre smartphone pour entrer en concurrence directe avec Apple. Cependant, les nouvelles informations montrent que l'entreprise a choisi une direction différente pour l'instant : un nouveau type d'appareil domestique qui n'existe pas encore sur le marché. Selon les représentants d'OpenAI, ce produit sera radicalement différent de toute technologie actuellement proposée par Apple.

Problèmes juridiques et environnement concurrentiel

Alors que les travaux sur le nouvel appareil se poursuivent, les relations entre OpenAI et Apple se sont tendues. La semaine dernière, Apple a poursuivi OpenAI en justice, l'accusant de vol de secrets commerciaux. La plainte indique qu'il ne s'agit que de la « partie émergée de l'iceberg » et que de nombreuses violations seront révélées lors du procès. OpenAI rejette ces accusations et souligne que le nouveau produit ne viole aucun droit de propriété intellectuelle.

Le marché du matériel basé sur l'intelligence artificielle est actuellement au centre de l'attention des investisseurs. Par exemple, Figure AI, fondée par Brett Adcock, a récemment levé 700 millions de dollars pour créer une interface universelle entre l'homme et la machine. Dans un environnement aussi concurrentiel, OpenAI vise à prendre la tête en utilisant sa marque ChatGPT et ses vastes capacités.

Pour l'instant, le nom exact, le prix ou la date de sortie de l'appareil n'ont pas été communiqués. Cependant, les experts estiment que si OpenAI réussit ce projet, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le domaine des enceintes intelligentes et de la robotique domestique.