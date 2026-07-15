Conflit entre OpenAI et Apple : le géant de l'IA rejette les accusations

OpenAI, leader mondial de l'intelligence artificielle, a officiellement réagi aux accusations de vol de secrets commerciaux portées par Apple. La direction de l'entreprise juge ces allégations infondées, soulignant que la mobilité des talents est un processus naturel dans un environnement concurrentiel. Ce conflit témoigne de la tension croissante entre deux géants du secteur technologique. Selon Techcrunch.com, rapporte l'information.

Dans une déclaration relayée par le journaliste Ed Ludlow de Bloomberg, les représentants d'OpenAI affirment : « Bien que nous prenions ces accusations au sérieux, nous n'avons connaissance d'aucune preuve étayant les affirmations contenues dans cette plainte. Nous croyons en une concurrence loyale et soutenons le droit des individus à choisir leur lieu de travail ». L'entreprise a ajouté qu'elle concentre ses efforts sur la création de technologies innovantes pour le monde entier plutôt que sur les secrets d'autrui.

Tang Tan et les secrets d'Apple

Rappelons que vendredi dernier, Apple a déposé une plainte de 41 pages auprès du tribunal du district nord de Californie. La direction d'OpenAI, et plus particulièrement Tang Tan, directeur du matériel, ainsi qu'un groupe d'anciens employés d'Apple, sont accusés de vol d'informations confidentielles. Avant de rejoindre OpenAI, Tang Tan a travaillé chez Apple pendant 24 ans, occupant le poste de vice-président chargé du design de l'iPhone et de l'Apple Watch.

S'appuyant sur ses enquêtes internes, Apple prétend qu'OpenAI et ses partenaires ont utilisé sa propriété intellectuelle pour concevoir de nouveaux types d'appareils. Selon la plainte, ces actions auraient été systématiques et viseraient à nuire à la domination du fabricant de l'iPhone sur le marché. Cela pourrait devenir l'un des obstacles juridiques les plus sérieux de l'histoire d'OpenAI.

Nouveaux appareils et concurrence

Selon les experts, la racine de ce conflit réside dans les projets matériels d'OpenAI. Le récent partenariat avec LoveFrom, la startup fondée par le designer légendaire Jony Ive, et le renforcement des effectifs ont accru les inquiétudes d'Apple. Des rapports indiquent qu'OpenAI travaille actuellement sur un appareil mobile ou une enceinte intelligente sans écran, contrôlée par la voix.

La date du début du procès et la stratégie de défense d'OpenAI ne sont pas encore connues. Cependant, la lutte pour les talents et les litiges sur les brevets sont monnaie courante dans le monde technologique. Pour les utilisateurs et les passionnés de tech, ce conflit est un signal important montrant à quel point les futurs gadgets du créateur de ChatGPT pourraient devenir des rivaux dignes des produits Apple.