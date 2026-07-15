Le nombre de cyberattaques contre la plateforme Rutube a presque triplé

La plateforme Rutube, l'un des plus grands services d'hébergement vidéo de Russie, a fait face à une pression sans précédent de cyberattaques au premier semestre 2026. Selon les données, le service a réussi à neutraliser plus de 230 attaques DDoS au cours de cette période. Ce chiffre est en hausse de 191 % par rapport à la même période de l'année précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par la société « GPM Sifrovie Innovatsii », l'intensité des cyberattaques s'est particulièrement intensifiée au cours du deuxième trimestre. Rien qu'entre avril et juin, 125 attaques DDoS majeures ont été repoussées. Les chiffres montrent que le nombre d'attaques en seulement six mois cette année a déjà dépassé le total enregistré sur l'ensemble de l'année 2025.

Menaces sur l'infrastructure réseau et risques de phishing

Il n'y a pas que les attaques DDoS, d'autres types de cybercriminalité sont également devenus nettement plus actifs. Entre janvier et juin, un total de 434 millions d'attaques réseau contre l'infrastructure de Rutube a été enregistré. Ces chiffres démontrent la charge importante que subit le système de sécurité numérique de la plateforme.

De plus, les experts en sécurité ont empêché plus de 1,7 million d'attaques de phishing. Le point le plus préoccupant est que plus de 20 000 de ces attaques contenaient des logiciels malveillants (virus) conçus pour endommager les appareils des utilisateurs et voler des données personnelles.

L'IA rend les cyberattaques plus complexes

Aleksey Jukov, directeur de la sécurité de l'information des actifs numériques de « Gazprom-Media Holding », souligne qu'aujourd'hui, le secteur des médias reste entouré de cybermenaces sérieuses. Les attaquants utilisent largement les technologies modernes, notamment les capacités de l'IA, pour atteindre leurs objectifs.

Les attaques menées à l'aide de l'IA sont beaucoup plus rapides et complexes que les méthodes traditionnelles, et leur détection ainsi que leur neutralisation exigent une grande expertise. Pour cette raison, l'entreprise met régulièrement à jour ses méthodes de protection afin d'assurer le fonctionnement stable de la plateforme et l'accès ininterrompu des utilisateurs au contenu.

Ces informations sont également pertinentes pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car les cyberattaques et les risques de phishing contre les plateformes mondiales augmentent également dans notre région. Les experts recommandent d'être vigilant quant à la sécurité des données personnelles lors de l'utilisation de toute plateforme internationale.