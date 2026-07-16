Moonshot AI franchit une nouvelle étape dans la course à l'IA : présentation du modèle Kimi 3

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Moonshot AI franchit une nouvelle étape dans la course à l'IA : présentation du modèle Kimi 3

Le nouveau modèle Kimi 3, développé par le laboratoire chinois Moonshot AI, devrait marquer un véritable tournant dans le monde de l'intelligence artificielle. Il est estimé que ce modèle pourrait égaler, voire surpasser, les capacités du puissant Opus 4.8 d'Anthropic. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times en citant ses sources. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Les modèles Kimi K2, présentés précédemment par Moonshot AI, ont été hautement salués sur le marché des systèmes open-source. Ils ont prouvé leur capacité à rivaliser avec les modèles les plus avancés au monde en occupant les premières places dans divers tests de référence. Le futur Kimi 3 devrait consolider ce succès et réduire considérablement l'écart avec les géants des systèmes fermés comme OpenAI et Anthropic.

Le plus grand modèle à poids ouverts de Chine

Selon les informations, Kimi 3 sera le plus grand modèle d'intelligence artificielle à poids ouverts jamais créé en Chine. Le nombre de ses paramètres devrait atteindre entre 2 et 3 billions. Cet indicateur témoigne de la grande capacité du modèle à traiter des données et à effectuer des tâches logiques complexes. L'annonce officielle du nouveau modèle est prévue pour les prochains jours.

La situation financière de l'entreprise progresse également rapidement. Moonshot AI mène actuellement un nouveau cycle d'investissement qui pourrait porter la valorisation totale de la startup à 31,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, en mai de cette année, lorsque l'entreprise a levé 2 milliards de dollars, sa valeur marchande était estimée à 20 milliards de dollars.

Sécurité et solutions alternatives

Actuellement, le débat s'intensifie dans le monde technologique autour des modèles coûteux et fermés d'entreprises comme OpenAI et Anthropic. De nombreuses grandes entreprises prennent des mesures de précaution avant de télécharger leurs données confidentielles sur des plateformes comme ChatGPT ou Claude, craignant des fuites de données ou leur utilisation pour l'entraînement des modèles.

C'est pourquoi les modèles open-source d'entreprises comme Moonshot, DeepSeek et Z.ai deviennent des alternatives attrayantes pour les clients professionnels. En plus d'être moins coûteux, ces modèles permettent aux entreprises d'adapter le système à leurs besoins et de garder un contrôle total sur leurs données. La compétitivité croissante des modèles chinois à l'échelle mondiale pourrait mettre fin au monopole sur le marché de l'IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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