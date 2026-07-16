Les satellites Starlink ont dû éviter 355 000 collisions en un an

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Les satellites Starlink ont dû éviter 355 000 collisions en un an

Les satellites Starlink de la société SpaceX, dirigée par Elon Musk, affichent une activité sans précédent en orbite terrestre. Au cours des 12 derniers mois, ces appareils ont effectué plus de 355 000 manœuvres pour éviter les collisions avec des débris spatiaux et d'autres objets. Ce chiffre constitue un record dans l'histoire de l'exploration spatiale et place la question de la sécurité du trafic orbital au premier plan. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, chaque satellite Starlink doit corriger son orbite en moyenne plus de 40 fois par an, soit presque chaque semaine. Selon les rapports fournis par SpaceX, environ 207 000 manœuvres ont été effectuées rien qu'au cours des six derniers mois. C'est 60 000 de plus que lors du semestre précédent. Cette augmentation rapide est directement liée à la croissance rapide du nombre de satellites en orbite.

Trafic spatial et mesures de sécurité

À mesure que le nombre d'appareils en orbite augmente, la charge sur les systèmes de contrôle automatique s'accroît également. Le système Starlink utilise des mécanismes automatisés basés sur l'AI pour détecter les rapprochements dangereux et les éviter. Si le système détecte une probabilité de collision, le satellite modifie sa trajectoire à l'aide de ses moteurs.

Les experts du secteur avertissent que l'expansion de la constellation de satellites pourrait exercer une pression sérieuse sur les systèmes de gestion du trafic orbital à l'avenir. Bien que la probabilité de collision pour chaque rapprochement individuel soit très faible, l'augmentation du nombre total de situations accroît le risque d'accidents imprévus et la création de nouveaux débris spatiaux.

Ces technologies ne sont pas étrangères aux utilisateurs en Ouzbékistan. À une époque où l'intérêt pour l'Internet par satellite à haut débit augmente dans notre pays, le fonctionnement stable de grands projets comme Starlink est crucial pour la communication numérique mondiale. Cependant, la « congestion » dans l'espace pourrait compliquer le processus de lancement de nouveaux satellites à l'avenir.

Les experts soulignent la nécessité de renforcer les normes internationales pour le suivi des objets spatiaux et la coordination de leurs mouvements. Sinon, l'orbite autour de la Terre pourrait devenir encombrée de débris spatiaux et se transformer en une zone dangereuse pour les futures missions. Pour l'instant, SpaceX met l'accent sur la fiabilité de ses systèmes et continue de maintenir une distance de sécurité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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