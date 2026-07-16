11 morts dans l'incendie d'un orphelinat en Algérie

Au moins 11 personnes ont péri et 19 autres ont été blessées dans un incendie majeur survenu dans un orphelinat près de la capitale algérienne, a rapporté Euronews.

L'incident s'est produit le 16 juillet vers 03h30, heure locale, dans un orphelinat situé dans la commune de Mohammadia, à l'est de la capitale. Les services de secours sont intervenus immédiatement après avoir été alertés.

Six camions de pompiers, six ambulances et des équipements spécialisés ont été mobilisés pour éteindre l'incendie et mener les opérations de sauvetage. Les secouristes ont réussi à évacuer cinq personnes en danger vers une zone sécurisée.

Initialement, le bilan faisait état de 16 blessés, mais il a été révisé à 19 par la suite. Certaines victimes souffrent de brûlures, tandis que d'autres présentent des signes d'intoxication à la fumée et des difficultés respiratoires.

Les causes de l'incendie sont en cours d'enquête. Des experts poursuivent leurs recherches et leurs investigations sur les lieux. Le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, s'est rendu à l'hôpital pour prendre des nouvelles des victimes.