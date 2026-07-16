L'IA de 2GIS indique désormais la disponibilité de carburant dans les stations-service

Alors que les technologies modernes deviennent indissociables de notre quotidien, l'un des problèmes les plus urgents pour les conducteurs — la pénurie de carburant sur les routes — trouve également des solutions numériques. Le célèbre service de géolocalisation 2GIS a lancé une fonctionnalité permettant d'obtenir des informations instantanées sur la disponibilité d'essence et de diesel dans les stations-service via son assistant basé sur l'IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Désormais, les utilisateurs peuvent obtenir des informations en temps réel sur les stocks de carburant, les types disponibles et les prix dans une station spécifique. Selon la publication ixbt.com, ce système est intégré au service "Karta benzina" (Carte essence), qui couvre plus de 29 000 stations. Cela permet aux conducteurs de planifier précisément leurs arrêts avant de prendre la route.

Comment fonctionne l'IA ?

Le principe de fonctionnement du système repose sur des algorithmes complexes et efficaces. L'IA analyse les données anonymisées des achats récents des utilisateurs ainsi que les commentaires laissés par les conducteurs ayant visité la station. Le système prend également en compte les indicateurs suivants :

Le niveau d'affluence dans la station-service ;

Les restrictions appliquées à certains types de carburant ;

Les prix actuels de l'essence et du diesel ;

Les données sur la dernière vente de carburant effectuée.

Il suffit à l'utilisateur d'ouvrir la fiche d'une station-service dans l'application 2GIS et de poser une question à l'assistant IA. Le système synthétise toutes les informations en seulement 5 secondes pour fournir une réponse précise. Cette méthode permet aux conducteurs de gagner un temps précieux, particulièrement dans les zones où des ruptures d'approvisionnement sont observées ou lors de longs trajets.

Une demande en forte hausse

Selon les statistiques, la demande pour cette nouvelle fonctionnalité a dépassé les attentes. Par exemple, à la mi-juillet, le nombre de requêtes envoyées à l'IA concernant la disponibilité de carburant a été multiplié par 50 par rapport à la moyenne des mois précédents. Cela démontre l'importance cruciale de ces services numériques pour les conducteurs.

Compte tenu de l'utilisation active du service 2GIS sur le marché en Ouzbékistan, l'expansion future de telles fonctionnalités au niveau local pourrait offrir un grand confort aux conducteurs locaux. Bien que le système couvre actuellement plus de 29 000 stations sur le territoire russe, la popularisation de cette technologie encouragera l'émergence de solutions similaires dans d'autres régions.

Si le carburant est épuisé dans la station choisie par l'utilisateur, le système propose automatiquement de consulter la section "Karta benzina" pour explorer d'autres alternatives à proximité. Cela protège le conducteur contre le risque de se retrouver en panne sur la route.