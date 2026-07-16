Un tournant inattendu : Trevoh Chalobah rejoint le Como de Cesc Fàbregas

Le Como, promu en Serie A italienne, est sur le point de réaliser un nouveau coup d'éclat sur le marché des transferts. Le défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah, devrait poursuivre sa carrière au sein du club lombard. Ce transfert prouve non seulement la valeur du joueur, mais aussi les grandes ambitions du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Sky Sport Italia, les parties ont presque trouvé un accord sur le montant du transfert. Chelsea devrait percevoir environ 35 millions d'euros, bonus compris, pour son joueur formé au club. Grâce à cet accord, Trevoh Chalobah retrouvera son ancien coéquipier, le légendaire Cesc Fàbregas, qui dirige désormais le Como.

Une victoire face à une forte concurrence

Dans la course pour Trevoh Chalobah, le Como a montré sa supériorité non seulement financière, mais aussi stratégique. Le champion d'Italie en titre, l'Inter, ainsi que Crystal Palace, pensionnaire de Premier League, s'intéressaient vivement au joueur. L'Inter, en particulier, prévoyait de recruter le défenseur anglais depuis longtemps, mais le prix fixé par le club londonien a contraint le club milanais à reculer.

Crystal Palace souhaitait conserver le joueur, qui avait passé la première moitié de la saison dernière en prêt. Durant son court passage à Selhurst Park, Chalobah a disputé 14 matchs et inscrit 3 buts. Malgré cela, le projet de Cesc Fàbregas et les nouveaux défis du championnat italien ont davantage séduit le défenseur de 27 ans.

La politique de transfert unique du Como

Le président du Como, Mirwan Suwarso, a révélé des détails intéressants sur l'approche du club sur le marché des transferts. Selon lui, le club étudie la conjoncture du marché en communiquant directement avec les autres équipes. Suwarso a même proposé à un président de club rival de lui céder la place s'ils désiraient vraiment recruter un joueur, en échange d'un autre joueur.

Ce style de communication ouvert et stratégique permet au Como de constituer une équipe solide en peu de temps. Pour une équipe qui a terminé quatrième de Serie A la saison dernière et s'est qualifiée pour la Ligue des champions, l'arrivée d'un défenseur expérimenté comme Trevoh Chalobah est cruciale pour renforcer la ligne défensive.

Trevoh Chalobah a rejoint l'équipe première de Chelsea en 2018. À l'époque, il partageait le vestiaire avec Cesc Fàbregas, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'évoluer ensemble lors de matchs officiels. Désormais, ils sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire en tant qu'entraîneur et joueur. Bien que son contrat actuel avec le club londonien coure jusqu'en 2028, la concurrence à Stamford Bridge et le processus de dégraissage de l'effectif ont accéléré son départ.