Nubia Navi X Ultra : le premier smartphone doté d'un agent d'IA est présenté

La course à l'intelligence artificielle (AI) sur le marché des smartphones atteint une nouvelle étape. La marque Nubia, appartenant à la société ZTE, se prépare à dévoiler son prochain flagship : le Nubia Navi X Ultra. L'entreprise qualifie fièrement cet appareil de « premier smartphone à apporter l'intelligence artificielle au monde ». Le lancement officiel aura lieu lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC 2026) qui se tiendra à Shanghai du 17 au 20 juillet. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'apparence du nouveau flagship n'est plus un secret. Le Nubia Navi X Ultra sera disponible en quatre couleurs : noir, rose clair, argent et bleu. Le panneau arrière de l'appareil arbore le logo de la marque, et le module photo horizontal intègre trois objectifs. En termes de design, l'appareil devrait être moderne et compact.

Intelligence système et capacités d'« agent IA »

Le président de Nubia, Ni Fei, s'est excusé auprès des utilisateurs pour le léger retard dans la présentation du smartphone. Il a souligné que ce délai était nécessaire pour perfectionner l'appareil. Le smartphone sera équipé de l'assistant mobile Doubao de ByteDance. Il ne s'agit pas simplement d'un chatbot capable de répondre à des questions ou de rédiger du texte, mais d'un véritable « agent » capable de comprendre le langage naturel de l'utilisateur et d'exécuter de manière autonome des tâches complexes dans diverses applications.

Cette intelligence système a la capacité de gérer les processus internes du smartphone. Par exemple, sur commande de l'utilisateur, elle peut ouvrir plusieurs applications successivement, traiter des données et fournir un résultat final. Cela diffère considérablement des fonctions d'IA simples disponibles sur le marché actuel et promet de transformer radicalement l'expérience d'utilisation des appareils mobiles.

Nubia ne positionne pas ce modèle comme une simple étude conceptuelle, mais comme un flagship à part entière destiné au grand public. Étant donné l'intérêt élevé pour les smartphones innovants et orientés gaming de cette marque, le modèle Navi X Ultra sera sans aucun doute une nouveauté attendue par les passionnés de technologie. L'intégration de l'intelligence artificielle au niveau du système facilitera particulièrement les tâches quotidiennes.

Concurrence et tendances du marché

Il est intéressant de noter que Nubia n'est pas seul dans ce domaine. Récemment, la société chinoise StepFun, fondée par d'anciens employés de Microsoft, a également présenté son modèle StepX Neo. Ils ont également annoncé leur appareil comme le premier smartphone « agent IA » grand public capable d'exécuter des tâches complexes.

En résumé, le smartphone Nubia Navi X Ultra se distingue par les aspects clés suivants :

Assistant IA Doubao au niveau du système ;

Compréhension du langage naturel et exécution de commandes complexes ;

Choix de boîtier en quatre couleurs modernes ;

Système photo puissant avec trois capteurs ;

Statut de flagship destiné à la production de masse.

Pour l'instant, les caractéristiques techniques et le prix de l'appareil restent secrets. Tous les détails seront révélés dans quelques jours lors du salon de Shanghai.