Des diplômés d'excellence aux Émirats arabes unis récompensés par 27 000 dollars

·24·Monde
Des diplômés d'excellence aux Émirats arabes unis récompensés par 27 000 dollars

Huit diplômés ayant terminé leurs études secondaires avec les meilleurs résultats aux Émirats arabes unis ont reçu une récompense financière de 27 000 dollars américains. C'est ce qu'a rapporté le journal Khaleej Times.

Il est précisé que le vice-Premier ministre des EAU et souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a solennellement honoré Abir, Adam, Hessa, Ali, Abdullah, Rashid, Sheikha et Maryam, qui ont enregistré les meilleurs résultats nationaux au certificat d'enseignement secondaire général.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le souverain de Dubaï a félicité les jeunes et leur a exprimé sa grande confiance.

« Nous sommes fiers de vous et nous croyons que vous apporterez une contribution digne au développement des EAU à l'avenir », a déclaré le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Il a souligné que le pays poursuivrait systématiquement ses efforts pour développer le système éducatif et créer davantage d'opportunités pour les jeunes.

Le souverain de Dubaï a également exprimé sa gratitude particulière aux parents et aux enseignants des diplômés, notant que le soutien de la famille et le travail dévoué des enseignants jouent un rôle décisif dans la réussite des jeunes.

Selon Khaleej Times, les lauréats ont été sélectionnés parmi les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans diverses filières et catégories éducatives.

Émirats arabes unisDubaïMohammed ben Rachid Al MaktoumKhaleej Times
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