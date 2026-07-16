L'Iran a-t-il ordonné aux Houthis de fermer la mer Rouge ?

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L'Iran a-t-il ordonné aux Houthis de fermer la mer Rouge ?

Des rapports indiquent que l'Iran a ordonné au mouvement Houthi au Yémen de se préparer à bloquer la route pétrolière traversant la mer Rouge. Selon l'agence Reuters, citant trois sources, cette mesure pourrait être mise en œuvre si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes.

Selon les informations, ce plan a été discuté au niveau des dirigeants iraniens et les représentants des Houthis en ont été informés. Cependant, les sources n'ont pas précisé comment ce message a été transmis ni s'il a été envoyé après les récentes déclarations du président américain Donald Trump. Le ministère iranien des Affaires étrangères et le mouvement Houthi n'ont pas encore commenté officiellement ces informations.

D'après Reuters, les Houthis déploient des missiles et des drones autour du détroit de Bab-el-Mandeb, se préparant à d'éventuelles actions militaires. Les sources soulignent que les armes ont été positionnées près de Hodeïda et des zones adjacentes au golfe d'Aden, dans l'attente d'un ordre.

Les experts soulignent qu'une tension potentielle en mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb représente une menace sérieuse pour le marché pétrolier mondial. Si la circulation des navires est restreinte sur cette route, cela pourrait nuire à l'approvisionnement énergétique et entraîner une nouvelle flambée des prix sur les marchés mondiaux.

Parallèlement, des sources proches des Houthis ont indiqué que des représentants du Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran surveillent de près la situation au Yémen et coordonnent les décisions stratégiques.

Ces derniers jours, la situation dans la région s'est encore tendue. Les Houthis ont annoncé avoir mené des attaques de missiles contre l'Arabie saoudite, ce qui renforce les craintes de voir s'effondrer la paix relative qui durait depuis plusieurs années.

Selon les analystes, si les principales routes maritimes de la mer Rouge sont menacées, cela pourrait avoir un impact grave non seulement sur la situation au Moyen-Orient, mais aussi sur le marché énergétique mondial.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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