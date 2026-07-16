Comment une femme séquestrée dans une étable pendant 7 ans a-t-elle été sauvée ?

Un crime atroce a été révélé dans la province de Takhar, en Afghanistan. Il a été découvert qu'une femme nommée Tobon était séquestrée par son mari dans une étable depuis 7 ans. Durant cette période, elle a vécu totalement isolée du monde extérieur, dans des conditions inhumaines.

Selon les informations, le jeune fils de la femme avait également été jeté auprès de sa mère il y a un an. Depuis, la mère et l'enfant ont été contraints de vivre ensemble en captivité.

L'affaire a été portée à l'attention des forces de l'ordre après des signalements de la population locale. Lors d'une opération spéciale, la femme et son enfant ont été secourus et conduits dans une zone sécurisée.

Les premiers examens ont montré que la femme a subi de graves préjudices physiques et psychologiques en raison de longues années de violence et de conditions extrêmes. Elle reçoit actuellement l'aide nécessaire de médecins et de psychologues qualifiés.

Une enquête criminelle a été ouverte. Il a été confirmé que le mari a été arrêté et qu'une procédure judiciaire est en cours conformément à la loi.

Cet événement remet à l'ordre du jour la question de la protection des droits des femmes et des enfants en Afghanistan. Les défenseurs des droits humains appellent à renforcer la lutte contre les violences et à prendre des mesures strictes pour protéger les victimes.