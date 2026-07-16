Sheryl Sandberg investit 10 millions de dollars dans une startup d'inspection automobile par AI

L'ancienne directrice des opérations de Meta, Sheryl Sandberg, a dirigé un tour de table de 10 millions de dollars pour Self Inspection, une startup spécialisée dans l'inspection technique des véhicules par intelligence artificielle. Basée à San Diego, cette entreprise propose un système capable de détecter les dommages sur les véhicules à l'aide d'un simple appareil photo de smartphone. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, cet investissement réalisé par le family office Bernthal Venture Partners vise à numériser les processus d'inspection traditionnels et complexes de l'industrie automobile. À ce jour, la startup a déjà inspecté plus d'un million de véhicules pour des flottes de location, des sociétés financières et des enchères. Notamment, la division financière du groupe Stellantis utilise cette plateforme pour évaluer les véhicules en fin de contrat de leasing.

Une révolution technologique dans l'industrie

Sheryl Sandberg souligne que les plus grandes entreprises technologiques naissent souvent en transformant des secteurs vastes qui ont besoin de changement. « L'évaluation de l'état d'un véhicule influence des décisions se chiffrant en milliards de dollars chaque année, mais les données restent fragmentées. Nous pensons que Self Inspection créera le système de rapport unique nécessaire à l'industrie automobile », a-t-elle déclaré.

L'atout majeur du système Self Inspection réside dans sa simplicité. L'entreprise vend son logiciel à des clients comme Stellantis, qui envoient ensuite un lien spécial aux propriétaires de véhicules. L'utilisateur prend des photos de la voiture avec son smartphone, et l'application guide tout le processus, s'assurant que tous les angles sont couverts. Cela réduit le besoin de se rendre dans des stations spécialisées ou d'utiliser des équipements coûteux.

Intelligence artificielle et base de données

Les images capturées sont comparées à la plus grande base de données mondiale de véhicules endommagés détenue par Self Inspection. L'intelligence artificielle ne se contente pas d'identifier les défauts, elle évalue également leur gravité. En quelques minutes, l'utilisateur obtient un rapport PDF détaillé incluant les coûts de réparation, la liste des pièces nécessaires et la main-d'œuvre estimée.

Le PDG de l'entreprise, Constantine Yaremtso, a déclaré dans une interview l'année dernière qu'ils exploitent le fait que tout le monde possède un appareil photo de qualité. De plus, le système peut télécharger des données depuis l'ordinateur OBD2 du véhicule pour obtenir des informations plus précises, permettant d'analyser les pannes internes à distance.

Outre Sandberg, ce tour de table a vu la participation du fonds DVx Ventures de l'ancien président de Tesla, Jon McNeill, ainsi que d'investisseurs stratégiques tels que U.S. AutoForce et Westlake Financial. Actuellement, des startups comme Toma, Flair et BidBus tentent également d'intégrer l'AI sur le marché automobile, mais Self Inspection revendique le leadership dans la démocratisation de l'inspection technique.