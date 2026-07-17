Le maire de San Francisco durcit les règles après les embouteillages causés par les robotaxis Waymo

Le maire de San Francisco, Daniel Lurie, bien que favorable aux innovations technologiques, a appelé à des mesures strictes pour réglementer les véhicules autonomes. Cette décision fait suite à un embouteillage massif impliquant des robotaxis Waymo le 4 juillet dernier, qui a paralysé les rues de la ville pendant des heures. Cet incident a renforcé les inquiétudes concernant le comportement des véhicules autonomes dans des situations imprévues. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le maire Lurie a envoyé une lettre officielle aux régulateurs de l'État pour demander l'introduction de nouvelles exigences plus strictes pour les robotaxis. Il s'avère que lors d'événements festifs, des dizaines de voitures Waymo se sont arrêtées au milieu de la route en raison d'une panne de batterie ou d'un dysfonctionnement technique. Cette situation a entravé non seulement la circulation des conducteurs ordinaires, mais aussi celle des transports publics et des véhicules de secours.

La question de la fiabilité en cas d'urgence

Dans son appel, Daniel Lurie a souligné que la législation actuelle de l'État de Californie ne couvre pas entièrement le comportement des véhicules autonomes dans les situations d'urgence. Selon lui, les robotaxis doivent non seulement circuler en toute sécurité dans des conditions normales, mais aussi fonctionner de manière fiable lors d'événements publics ou de pannes de courant. Le maire estime que les réglementations actuelles ne sont pas adaptées à de telles situations complexes.

Selon la nouvelle réglementation proposée, les entreprises de robotaxis doivent démontrer les quatre capacités clés suivantes :

Retirer immédiatement les véhicules défectueux ou arrêtés des voies de circulation ;

Être capables de modifier en temps réel les itinéraires, les zones de service et les points de prise en charge des passagers ;

Partager des données opérationnelles en temps réel avec les autorités locales ;

Passer des tests spécifiques sur le fonctionnement dans des conditions de flux de piétons important et de circulation dense.

Actuellement, environ 1 000 robotaxis de Waymo opèrent dans la région de San Francisco, ce qui en fait le plus grand opérateur de la région. Zoox, propriété d'Amazon, et des projets de robotaxis en partenariat avec Uber tentent également de se faire une place sur le marché. Tesla, pour sa part, ne dispose pas encore d'autorisation pour une conduite autonome complète et propose des services sous la supervision d'un conducteur.

San Francisco et la Silicon Valley sont depuis longtemps le principal terrain d'essai pour les technologies autonomes. Six entreprises, dont Nuro, Waymo et Zoox, ont le droit d'effectuer des tests sans conducteur. Cependant, les événements récents montrent qu'il est nécessaire de mettre à jour le cadre juridique pour garantir l'infrastructure urbaine et la sécurité des résidents parallèlement au progrès technologique.

Les experts soulignent que, bien que les règles californiennes soient plus strictes que celles d'autres États américains, l'incident lié à Waymo a prouvé que le système présente encore des lacunes. Si les propositions du maire sont adoptées, elles pourraient devenir une nouvelle norme pour la réglementation des robotaxis non seulement à San Francisco, mais dans le monde entier.