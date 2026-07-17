IShowSpeed lance un appel à Lamine Yamal : il demande d'arrêter Messi et l'Argentine

Le célèbre streamer et fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo, IShowSpeed, a fait une sortie inattendue avant la finale de la Coupe du Monde 2026. Il a lancé un appel à la jeune star de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal, le suppliant de battre l'Argentine de Lionel Messi. Cette demande fait l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, IShowSpeed est très inquiet à l'idée que Lionel Messi, le grand rival de son idole Cristiano Ronaldo, remporte le titre mondial pour la deuxième fois consécutive. Après l'élimination du Portugal en huitièmes de finale, toute l'attention s'est portée sur le parcours de Messi et de l'Argentine vers la finale. Pour le streamer, cette situation est une véritable « catastrophe ».

Lors d'un live, incapable de contenir ses émotions, IShowSpeed a crié à l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne : « Lamine, s'il te plaît, sauve-nous. Gagne contre l'Argentine. Si Messi soulève encore une fois la Coupe du Monde, je ne saurai plus quoi dire en tant que fan de Ronaldo. Tu es capable de tout, sauve-nous de cette humiliation ».

Un choc historique et le débat sur le GOAT

La finale, qui se déroulera dans le stade de New York, ne sera pas seulement un duel entre deux grandes nations, mais aussi un moment décisif pour le statut de meilleur joueur de l'histoire (GOAT). Lionel Messi a réalisé un tournoi phénoménal avec 8 buts et 4 passes décisives. Il a été le héros de la demi-finale contre l'Angleterre.

Lamine Yamal, quant à lui, ne semble pas être à son meilleur niveau dans ce tournoi. Le joueur de 19 ans n'a enregistré qu'un but et une passe décisive jusqu'à présent. Cependant, ses décisions imprévisibles et son talent individuel restent l'arme principale de l'Espagne. IShowSpeed espère que ce talent empêchera Messi de décrocher un nouveau titre.

Les débats entre les fans de Messi et de Ronaldo sont toujours passionnés. Cette finale déterminera non seulement le champion du monde, mais pourrait aussi mettre un terme à la rivalité entre les deux légendes. Si l'Argentine gagne, les accomplissements de Messi deviendront sans aucun doute inatteignables pour les fans de Ronaldo.

La finale est prévue pour le 19 juillet. Le monde entier aura les yeux rivés sur ce match pour voir si Lamine Yamal pourra répondre à la demande du streamer ou si Lionel Messi enrichira sa carrière légendaire d'une nouvelle médaille d'or. En attendant, cette sortie émotionnelle de Speed continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux.