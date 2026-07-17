Sauvetage de l'observatoire de la NASA : l'appareil LINK résout des pannes critiques en orbite

·19·Technologie
Sauvetage de l'observatoire de la NASA : l'appareil LINK résout des pannes critiques en orbite

L'appareil de service LINK, développé par Katalyst Space et conçu pour prolonger la durée de vie de l'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA, a réussi des tests complexes dans l'espace. Auparavant, des pannes critiques étaient survenues dans le système d'orientation de l'appareil, mais les ingénieurs ont réussi à sauver la mission grâce à une mise à jour logicielle à distance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lancé le 3 juillet, l'appareil LINK a terminé la moitié de sa phase de préparation avant d'accomplir sa mission principale. Ce dispositif joue un rôle de « sauveteur » dans l'espace : il doit s'amarrer à l'observatoire Swift pour rehausser son orbite. Cette opération permettra de prolonger la durée de vie de la station scientifique de plusieurs années.

Modifications logicielles d'urgence

Durant les premiers jours de vol, les spécialistes ont rencontré plusieurs problèmes techniques. Notamment, des interruptions dans le système de communication et la défaillance de l'une des roues de réaction contrôlant l'attitude de l'appareil ont mis la mission en péril. Selon ixbt.com, les ingénieurs ont immédiatement révisé les algorithmes de contrôle et envoyé un nouveau code logiciel en orbite.

Cette mise à jour a permis de rétablir la stabilité de l'appareil et d'améliorer la qualité de la communication. LINK a désormais testé avec succès ses moteurs électriques fonctionnant au xénon. C'est grâce à ces moteurs qu'il s'approchera progressivement de l'observatoire pour le pousser vers une orbite plus haute sur plusieurs mois.

Les représentants de Katalyst Space soulignent que de telles missions de service ouvrent une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Réparer et prolonger la durée de vie d'observatoires scientifiques coûteux à l'aide d'appareils automatiques, sans recourir à des missions habitées, est considéré comme très efficace sur le plan économique.

Actuellement, l'appareil LINK effectue les derniers préparatifs pour s'approcher de l'observatoire Swift. Si cette mission aboutit, il est prévu que de tels « services orbitaux » soient mis en place à l'avenir pour de nombreux autres satellites obsolètes mais encore capables de fonctionner.

NASAEspaceTechnologieKatalyst SpaceSwift Observatory
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Google Vids crée des avatars numériques d'utilisateurs grâce à l'IAGoogle Vids crée des avatars numériques d'utilisateurs grâce à l'IAHier, 23:56Thinking Machines Lab présente le modèle Inkling de 975 milliards de paramètresThinking Machines Lab présente le modèle Inkling de 975 milliards de paramètresHier, 23:56OpenAI lance un produit inattendu : un ballon de basket sous la marque ChatGPTOpenAI lance un produit inattendu : un ballon de basket sous la marque ChatGPTHier, 23:27Roblox révolutionne la création de jeux : l'IA arrive à la rescousseRoblox révolutionne la création de jeux : l'IA arrive à la rescousseHier, 23:26L'application Stardust transmet les données de santé des utilisateurs à des tiersL'application Stardust transmet les données de santé des utilisateurs à des tiersHier, 22:59SpaceX atteint un résultat historique : la fusée Falcon 9 a été lancée pour la 600e foisSpaceX atteint un résultat historique : la fusée Falcon 9 a été lancée pour la 600e foisHier, 22:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre