Sauvetage de l'observatoire de la NASA : l'appareil LINK résout des pannes critiques en orbite

L'appareil de service LINK, développé par Katalyst Space et conçu pour prolonger la durée de vie de l'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA, a réussi des tests complexes dans l'espace. Auparavant, des pannes critiques étaient survenues dans le système d'orientation de l'appareil, mais les ingénieurs ont réussi à sauver la mission grâce à une mise à jour logicielle à distance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lancé le 3 juillet, l'appareil LINK a terminé la moitié de sa phase de préparation avant d'accomplir sa mission principale. Ce dispositif joue un rôle de « sauveteur » dans l'espace : il doit s'amarrer à l'observatoire Swift pour rehausser son orbite. Cette opération permettra de prolonger la durée de vie de la station scientifique de plusieurs années.

Modifications logicielles d'urgence

Durant les premiers jours de vol, les spécialistes ont rencontré plusieurs problèmes techniques. Notamment, des interruptions dans le système de communication et la défaillance de l'une des roues de réaction contrôlant l'attitude de l'appareil ont mis la mission en péril. Selon ixbt.com, les ingénieurs ont immédiatement révisé les algorithmes de contrôle et envoyé un nouveau code logiciel en orbite.

Cette mise à jour a permis de rétablir la stabilité de l'appareil et d'améliorer la qualité de la communication. LINK a désormais testé avec succès ses moteurs électriques fonctionnant au xénon. C'est grâce à ces moteurs qu'il s'approchera progressivement de l'observatoire pour le pousser vers une orbite plus haute sur plusieurs mois.

Les représentants de Katalyst Space soulignent que de telles missions de service ouvrent une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Réparer et prolonger la durée de vie d'observatoires scientifiques coûteux à l'aide d'appareils automatiques, sans recourir à des missions habitées, est considéré comme très efficace sur le plan économique.

Actuellement, l'appareil LINK effectue les derniers préparatifs pour s'approcher de l'observatoire Swift. Si cette mission aboutit, il est prévu que de tels « services orbitaux » soient mis en place à l'avenir pour de nombreux autres satellites obsolètes mais encore capables de fonctionner.