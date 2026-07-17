Harry Kane après une défaite douloureuse : « Je ressens un vide en moi »

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Harry Kane après une défaite douloureuse : « Je ressens un vide en moi »

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a partagé ses émotions après la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Le rêve des « Three Lions » de reconquérir le titre mondial après 60 ans d'attente s'est une fois de plus évaporé. L'attaquant du Bayern Munich n'a pas caché son profond abattement après cet échec. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, l'équipe d'Angleterre avait pris l'avantage en seconde période grâce à un but d'Anthony Gordon. Cependant, en fin de match, les buts d'Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez ont scellé le sort de la rencontre en faveur de l'Argentine. Cette défaite 2-1 a été un choc inattendu pour la communauté du football anglais.

Sur ses réseaux sociaux, Harry Kane s'est adressé aux supporters pour décrire son état après la défaite : « Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ce sentiment de vide que je ressens en ce moment. Nous étions si proches d'une nouvelle finale, mais cela n'a pas suffi. Nous avons tout donné pendant ces sept dernières semaines, mais s'arrêter si près du but est très difficile. »

« Il manque la dernière pièce du puzzle »

Le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre a souligné que, malgré la régularité de l'équipe ces dernières années, la chance leur fait défaut dans les moments décisifs. Kane a noté avec tristesse que, bien que l'équipe frappe à la porte des grands titres depuis huit ans, « la dernière pièce du puzzle » reste introuvable.

Des spéculations circulent sur le fait que, pour l'attaquant âgé de 32 ans, il pourrait s'agir de sa dernière chance de remporter la Coupe du Monde. Néanmoins, Kane a affirmé qu'il ne baisserait pas les bras et continuerait à se battre pour les succès futurs. Selon lui, il n'y a pas d'autre choix que de se relever après une chute et de continuer à avancer.

En remerciant ses coéquipiers et le staff technique, le capitaine a souligné que le soutien des supporters a été crucial pour eux. « Que nous gagnions ou que nous perdions, nous apprenons toujours et nous continuons à aller de l'avant », a conclu l'attaquant expérimenté.

Cette défaite marque une fin dramatique pour l'Angleterre dans un tournoi majeur. L'équipe doit désormais se concentrer sur les prochaines compétitions et résoudre les problèmes au sein de l'effectif. Pour Kane et ses coéquipiers, l'objectif principal est de passer du statut de simple prétendant à celui de véritable vainqueur.

Harry KaneAngleterreCoupe du MondeFootballArgentine
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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