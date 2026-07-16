Google Vids crée des avatars numériques d'utilisateurs grâce à l'IA

Google a annoncé une mise à jour majeure pour sa plateforme Google Vids. Désormais, ce service permet aux utilisateurs non seulement d'utiliser des modèles prêts à l'emploi, mais aussi de créer leurs propres avatars numériques personnalisés, reproduisant leur apparence et leur voix. Cette technologie devrait simplifier radicalement le processus de création de contenu vidéo et inaugurer une nouvelle ère dans la communication d'entreprise et l'éducation. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Pour que la nouvelle fonctionnalité fonctionne, il suffit à l'utilisateur de télécharger un selfie et un échantillon vocal dans le système. Ensuite, l'IA crée une copie de l'utilisateur qui prononce les textes fournis comme une personne réelle. Selon ixbt.com, cette mise à jour transforme la plateforme Google Vids d'un simple outil de présentation en un véritable espace de montage vidéo.

Intégration de Gemini Omni et capacités d'édition

Google Vids est désormais enrichi du modèle d'IA multimodal Gemini Omni. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos complexes à l'aide de commandes textuelles (prompts) et d'images téléchargées comme références. Le système ne se contente pas de créer de nouvelles séquences, il peut également remplacer l'arrière-plan de vidéos filmées sur téléphone, ajuster l'éclairage ou ajouter divers effets visuels.

L'une des nouveautés les plus importantes est la fonction d'édition étape par étape. Auparavant, si une vidéo générée par l'IA comportait une petite erreur, il fallait tout recommencer à zéro. Désormais, grâce à Gemini Omni, il est possible d'apporter des modifications précises à n'importe quelle partie de la vidéo, d'éditer un plan individuellement ou de remplacer des éléments.

Sécurité et restrictions d'utilisation

Google prend des mesures strictes pour empêcher l'utilisation malveillante de ses avatars numériques. Chaque avatar créé est lié au compte Google personnel de l'utilisateur et les vidéos sont marquées de filigranes invisibles (watermarks) grâce à la technologie SynthID. Cela permet d'identifier que le contenu a été généré par une IA.

Pour l'instant, la possibilité de créer des avatars personnels ne serait disponible que pour les utilisateurs de plus de 18 ans dans certaines régions. Google destine cet outil principalement aux utilisateurs de Google Workspace, c'est-à-dire aux professionnels. Cette technologie permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent lors de la préparation de communications internes, de la formation des employés et de guides.

Avec cette étape, Google entre en concurrence directe avec les services vidéo basés sur l'IA tels que HeyGen, Synthesia et D-ID. Alors qu'OpenAI tarde à rendre public son modèle Sora, Google a déjà commencé à intégrer un produit fini dans son écosystème.