L'ancienne dirigeante d'OpenAI, Ryan Beiermeister, rejoint le fonds de capital-risque Founders Fund

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L'ancienne dirigeante d'OpenAI, Ryan Beiermeister, rejoint le fonds de capital-risque Founders Fund

Ryan Beiermeister, ancienne vice-présidente d'OpenAI, l'une des entreprises les plus influentes dans le domaine de l'intelligence artificielle, a rejoint le fonds de capital-risque Founders Fund en tant qu'associée. Cette nomination a suscité un vif intérêt dans la Silicon Valley, car Beiermeister était au centre de l'attention non seulement pour son expérience professionnelle, mais aussi en raison de son licenciement récent et controversé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ryan Beiermeister a travaillé chez OpenAI pendant près de deux ans en tant que vice-présidente de la politique produit. Sous sa direction, la plateforme ChatGPT est devenue l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. Cependant, en février de cette année, sa collaboration avec l'entreprise a pris fin de manière inattendue. Selon TechCrunch, cela serait dû à son opposition à la fonctionnalité de « mode adulte » prévue pour ChatGPT.

Selon les informations, la direction d'OpenAI souhaitait introduire une fonctionnalité permettant d'utiliser le chatbot pour générer du contenu érotique, mais Beiermeister s'est fermement opposée à cette idée. Suite à ce conflit, elle a été licenciée. Il est intéressant de noter qu'après son départ, en mars, OpenAI a décidé d'abandonner cette fonctionnalité controversée.

Le jeu « Mafia » et une sélection inattendue

Juste avant que Beiermeister ne rejoigne Founders Fund, elle a participé activement à l'émission YouTube « Mafia » organisée par l'entreprise. Dans ce jeu, elle a affronté des géants du monde technologique tels que Sam Altman, Palmer Luckey et Dylan Field. De nombreux observateurs, impressionnés par son sang-froid et ses capacités analytiques lors du jeu, ont supposé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un jeu, mais d'un véritable « entretien d'embauche ».

Cependant, les représentants de Founders Fund rejettent ces hypothèses, soulignant que l'expérience de Ryan Beiermeister et ses relations de longue date avec l'équipe du fonds ont été les facteurs déterminants. Elle a travaillé avec l'un des associés du fonds, Trae Stephens, il y a plus de dix ans chez Palantir, une entreprise fondée par Peter Thiel. Ce sont ces relations professionnelles de l'époque qui ont jeté les bases de cette collaboration actuelle.

Au sein de Founders Fund, Beiermeister mettra désormais à profit l'expérience acquise chez Palantir et Meta. Elle a annoncé qu'elle se concentrerait principalement sur le soutien aux startups spécialisées dans les solutions technologiques complexes et l'intelligence artificielle. Cela pourrait indiquer que la future stratégie d'investissement du fonds mettra davantage l'accent sur la sécurité et les normes éthiques de l'intelligence artificielle.

Cette nomination revêt également une importance stratégique pour Founders Fund. Ce fonds, fondé par Peter Thiel, est connu pour parier sur des projets complexes et controversés, mais dotés d'un immense potentiel. L'arrivée dans l'équipe d'une experte comme Beiermeister, qui connaît bien les processus internes d'OpenAI, renforcera encore la position du fonds sur le marché de l'intelligence artificielle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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