Elon Musk rachète APR Energy pour 1 milliard de dollars pour son projet xAI

L'une des personnes les plus riches du monde, Elon Musk, a réalisé un achat majeur pour alimenter son projet d'intelligence artificielle xAI. Selon les informations publiées par Electrek, le milliardaire a acquis APR Energy, une entreprise qui gère un parc de turbines mobiles à gaz et diesel. Il est à noter que cet accord a été conclu sans aucune annonce officielle ni battage médiatique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

APR Energy possède des installations énergétiques mobiles d'une capacité totale supérieure à 1 GW. Une telle ressource énergétique est vitale pour les centres d'intelligence artificielle de Musk, en particulier pour les superordinateurs fonctionnant sur des puces NVIDIA. Selon les experts du secteur, la quantité d'électricité nécessaire pour entraîner et maintenir les modèles d'IA est plusieurs fois supérieure à celle des centres de données traditionnels.

Détails de l'accord secret

Les informations sur cet achat ont été révélées par des documents de la Federal Trade Commission datés du 14 mai. Fait intéressant, la transaction a été approuvée sans contrôles antitrust supplémentaires. Bien que le montant exact ne soit pas indiqué dans les documents, les experts estiment la valeur d'APR Energy à au moins 1 milliard de dollars. Cet achat est considéré comme une nouvelle étape stratégique de Musk vers l'indépendance énergétique.

Il est actuellement connu que des dizaines de turbines ont été installées dans les centres de données de xAI. Cependant, cette situation suscite des objections de la part des militants écologistes et des autorités locales. Le fait est que ces turbines peuvent polluer l'environnement de manière significative, mais des rapports indiquent que Musk contourne les normes environnementales pour la rapidité du projet.

Crise énergétique et intelligence artificielle

Dans le monde des technologies modernes, la pénurie d'énergie devient l'un des plus grands problèmes. Alors que des géants comme Google, Microsoft et Amazon investissent dans l'énergie nucléaire et les sources renouvelables pour leurs centres de données, Elon Musk a préféré une solution rapide via des turbines mobiles. Les turbines d'APR Energy se distinguent par leur capacité à être déplacées vers n'importe quelle zone et mises en service en peu de temps.

L'approvisionnement des centres de données en énergie stable est également une question urgente. L'expérience de Musk montre que même les entreprises technologiques les plus avancées ne peuvent pas abandonner complètement les sources de carburant traditionnelles. Les prochaines générations du chatbot Grok, lancées dans le cadre du projet xAI, seront entraînées grâce à l'énergie fournie par ces turbines.

En conclusion, cet achat d'Elon Musk montre à quel point son intention de prendre la tête de la course à l'intelligence artificielle est sérieuse. Il investit des milliards de dollars non seulement dans les logiciels et les puces, mais aussi dans l'infrastructure qui assure leur fonctionnement continu.