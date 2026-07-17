Coca-Cola, l'un des plus grands fabricants de boissons au monde, a annoncé que sa marque de produits laitiers Fairlife a été victime d'une cyberattaque. À la suite d'une attaque par ransomware menée par des pirates informatiques, l'entreprise a été contrainte de suspendre temporairement toutes ses lignes de production aux États-Unis. Cet incident souligne une fois de plus la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et de la cybersécurité des systèmes industriels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon un rapport officiel soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le piratage a directement affecté les systèmes technologiques de l'entreprise Fairlife. La direction de Coca-Cola n'a pas encore communiqué de date précise pour la reprise de la production. Il est précisé que ces restrictions ne concernent que les usines aux États-Unis, les divisions de la marque au Canada continuant de fonctionner normalement.

Conséquences économiques de la cyberattaque

La marque Fairlife est l'un des segments à la croissance la plus rapide du portefeuille de Coca-Cola. Selon les estimations, le volume des ventes de cette marque devait atteindre 4 milliards de dollars en 2024. L'arrêt de la production pourrait entraîner non seulement des pertes financières, mais aussi une pénurie de produits dans les réseaux de vente au détail.

Ce n'est pas la première fois que de grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire sont la cible de telles attaques. Par exemple, en 2019, Arizona Beverages et l'année dernière le géant de la distribution UNFI ont été confrontés à des problèmes similaires. À l'époque, il avait fallu plusieurs semaines pour rétablir les lignes de production et les rayons des magasins étaient restés vides.

Les experts soulignent qu'en raison de la numérisation complète des processus de production modernes, si les pirates s'introduisent dans le système et prennent le contrôle, toute l'activité de l'usine est paralysée. Coca-Cola travaille actuellement avec les forces de l'ordre et des experts en cybersécurité pour restaurer les systèmes.

Bien que les produits Coca-Cola soient très populaires sur le marché ouzbek, la marque Fairlife est principalement destinée au marché nord-américain. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les questions de cybersécurité constituent un avertissement sérieux pour toutes les divisions régionales des entreprises internationales. Pour l'instant, aucune information détaillée n'a été fournie sur les demandes formulées par le groupe de pirates.