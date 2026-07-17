Le lancement de la fusée Starship V3 de SpaceX a été interrompu de manière inattendue

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a annulé dans les dernières secondes le lancement de la troisième génération (V3) de son système de fusée Starship jeudi, depuis son site d'essai dans le sud du Texas. Après l'allumage des moteurs de la fusée, le système automatique a soudainement décidé d'interrompre le processus. Cet échec pourrait avoir un impact significatif sur les plans technologiques et financiers de l'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Elon Musk a déclaré sur son réseau social X que le système de protection automatique s'était déclenché car certains moteurs ne s'étaient pas allumés. « Certains moteurs ne se sont pas allumés, ce qui a entraîné l'annulation automatique du lancement. Nous espérons réessayer dans quelques jours », a écrit le milliardaire. Dans le cadre de cette mission, SpaceX prévoyait de lancer pour la première fois ses satellites Starlink de troisième génération dans l'espace.

Défaillances techniques et détails du vol

Le processus de préparation au lancement se déroulait initialement comme prévu. Il y a eu une courte interruption dans la dernière minute du compte à rebours, mais le problème a été rapidement résolu et le processus a repris. Cependant, au moment du décollage, alors que le système d'arrosage d'eau était activé et que les moteurs du propulseur Super Heavy s'allumaient, le système s'est complètement arrêté. Selon les données graphiques de la retransmission de SpaceX, quatre nouveaux moteurs Raptor ne se sont pas allumés.

Rappelons qu'il s'agissait de la deuxième tentative de lancement du modèle Starship V3. Le premier vol d'essai effectué en mai s'est soldé par des résultats mitigés. À l'époque, bien que la fusée ait réussi à quitter le pas de tir, le propulseur Super Heavy avait échoué lors de son amerrissage dans le golfe du Mexique. Par la suite, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a mené une enquête et n'a autorisé un nouveau vol qu'au début de cette semaine.

Pertes financières et réaction du marché

Cette tentative infructueuse survient à un moment inopportun pour SpaceX. Le 12 juin, l'entreprise a réalisé une IPO historique (introduction en bourse), levant plus de 85 milliards de dollars. Bien que la valeur de l'entreprise se soit alors rapprochée de celle de géants comme Amazon et Microsoft, le cours de l'action n'a cessé de baisser au cours du mois dernier.

Après l'échec du lancement de jeudi, les actions de SpaceX ont encore chuté de plus de 4 % après la clôture des marchés. Le prix des titres est désormais tombé en dessous du niveau de 135 dollars atteint lors de l'IPO. Cela suscite certaines inquiétudes parmi les investisseurs concernant les projets à court terme de l'entreprise.

Les projets Starship et Starlink sont les piliers de la stratégie de SpaceX. L'entreprise cherche à prouver la viabilité économique de son concept de « centres de données orbitaux ». Starlink reste actuellement la partie la plus rentable et la seule source de profit de l'activité de SpaceX, c'est pourquoi la mise en orbite réussie de la nouvelle génération de satellites est vitale pour l'entreprise.