Lautaro Martínez en larmes : l'Argentine bat l'Angleterre et se qualifie pour la finale

L'équipe nationale d'Argentine a décroché sa place pour la deuxième finale de Coupe du Monde consécutive après une victoire dramatique contre l'Angleterre en demi-finale de l'édition 2026. Lors du match disputé au stade d'Atlanta, Lautaro Martínez, entré en jeu, est devenu le héros de la rencontre en inscrivant le but de la victoire. Dans une interview d'après-match, l'attaquant de l'Inter, submergé par l'émotion, a fondu en larmes en direct. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match a suivi un scénario inattendu. L'Angleterre menait 1-0, mais Martínez, entré à la 81e minute, a changé le cours du jeu. Après l'égalisation d'Enzo Fernández, Lautaro Martínez a propulsé le ballon au fond des filets d'une tête sur un centre de Lionel Messi à la 92e minute, offrant la victoire à l'Albiceleste. Selon Goal.com, ce succès envoie l'Argentine en finale, où elle affrontera l'Espagne dimanche.

Valeurs familiales et émotion intense

Dans son interview, Lautaro Martínez a évoqué son enfance et les difficultés rencontrées pour devenir footballeur professionnel. « C'est un sentiment très fort. Je me souviens du jour où mon père m'a offert mes premières chaussures... J'ai toujours rêvé de marquer un but aussi important. C'est une joie immense. Je l'avais dit à Facundo Medina alors que j'étais sur le banc », a déclaré l'attaquant, les larmes aux yeux.

L'attaquant a dédié son succès à sa mère, soulignant son rôle inestimable dans sa vie. Selon lui, sa mère ne peut toujours pas regarder ses matchs par nervosité et s'occupe avec d'autres activités pendant la rencontre. Martínez considère le soutien de sa famille et les sacrifices de sa mère lorsqu'il est parti au Racing Club comme la plus belle des récompenses.

Le parcours de l'Argentine dans ce tournoi repose sur la patience et la détermination. L'équipe avait battu la Suisse en quarts de finale, après avoir éliminé l'Égypte et le Cap-Vert. Contre l'Angleterre, les hommes de Lionel Scaloni ont attendu que l'adversaire s'essouffle pour exploiter les espaces en fin de match.

Lautaro Martínez a souligné que l'Angleterre avait exercé une forte pression pendant une heure avant de se replier en défense après son but. Cela a permis à l'Argentine de contrôler le jeu et de construire ses attaques. Désormais, les champions du monde en titre se préparent à affronter l'Espagne pour défendre leur titre.