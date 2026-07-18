AMD teste la génération de 8 images par seconde pour ses nouvelles cartes graphiques Radeon

AMD, acteur majeur du marché des processeurs graphiques, teste secrètement la technologie révolutionnaire Multi-Frame Generation pour ses cartes graphiques Radeon. Cette fonctionnalité permet de créer jusqu'à 8 images artificielles pour chaque image réelle. Cela devrait porter la fluidité et les performances dans les jeux à un niveau inimaginable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Les utilisateurs du forum Chiphell ont découvert cette nouveauté dans les paramètres internes des pilotes AMD à l'aide de l'outil RadeonTuner. Plus précisément, dans le pilote Adrenalin 26.6.2 WHQL, quatre nouveaux paramètres sont apparus dans la section FSR lors de l'utilisation de la carte graphique Radeon RX 9070 XT, dont la fonction FSR Multi Frame Generation Override avec un coefficient 8x. Bien que l'entreprise n'ait pas encore fait de déclaration officielle, les changements dans les pilotes indiquent que la technologie est en phase finale.

Concurrence avec NVIDIA et nouvelles opportunités

Selon les informations d'ixbt.com, cette innovation d'AMD vise à surpasser son principal concurrent, NVIDIA. Actuellement, les technologies NVIDIA prennent en charge une génération maximale de 6 images (5 images supplémentaires pour 1 image réelle). AMD prévoit de porter ce chiffre à 8 pour prendre le leadership absolu sur le marché. Étant donné que les cartes Radeon actuelles ne peuvent créer qu'une seule image supplémentaire, il s'agit d'un bond technologique majeur.

Dans les nouveaux pilotes, non seulement la génération d'images a été trouvée, mais aussi d'autres fonctions servant à améliorer la qualité de l'image. Parmi celles-ci figurent le système FSR Ray Regeneration Denoiser, qui améliore la qualité du ray tracing, et le système FSR Neural Radiance Caching, qui met en cache les informations d'éclairage à l'aide de réseaux neuronaux. Ces technologies servent à rendre les effets visuels des jeux encore plus réalistes.

Premiers tests dans les jeux et problèmes

À l'heure actuelle, ces fonctions avancées sont testées dans un nombre limité de jeux, notamment des projets comme Call of Duty: Black Ops 7 et Crimson Desert. Les utilisateurs pourront choisir l'équilibre entre les performances et la qualité d'image via la mise à jour FSR Redstone. Cependant, une telle augmentation drastique du nombre d'images entraîne également ses propres difficultés.

L'un des principaux problèmes est lié à la latence de contrôle (input lag) et au manque de fluidité de l'image. Lorsque 7 images artificielles sont insérées entre chaque image réelle, la réponse aux actions du joueur peut être ralentie. Les ingénieurs d'AMD travaillent actuellement à minimiser ces latences et à éliminer les artefacts visuels.

Cette nouvelle est également importante pour les joueurs et les e-sportifs. Une fois que les nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 9000 seront sur le marché, cette technologie permettra de jouer aux jeux les plus exigeants avec une haute qualité, même sur des systèmes de puissance moyenne. La date de présentation officielle de la fonction Multi-Frame Generation n'a pas encore été annoncée, mais la préparation dans les pilotes indique que cela ne devrait pas tarder.