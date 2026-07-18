La course à l'IA frappe le marché des smartphones : une hausse des prix est attendue

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La course à l'IA frappe le marché des smartphones : une hausse des prix est attendue

La demande croissante pour les technologies d'intelligence artificielle (AI) sur le marché mondial de la technologie entraîne des conséquences inattendues. En particulier, le besoin en puces mémoire pour les centres de données AI a provoqué une pénurie de composants pour smartphones, ce qui fait grimper le prix de ces appareils. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les données du centre d'analyse Counterpoint Research, le volume des livraisons de smartphones en Inde, le deuxième plus grand marché mondial, a chuté de 10 % au deuxième trimestre de cette année par rapport à l'année dernière. Il s'agit de la baisse la plus marquée en six ans, que les experts attribuent directement à l'augmentation des prix des puces RAM et de stockage.

Pénurie de puces mémoire et stratégie des fabricants

Des géants des puces comme Samsung, SK Hynix et Micron concentrent actuellement leurs capacités de production sur les puces mémoire à haute bande passante (HBM). Ces puces sont essentielles pour les accélérateurs AI et leur production est beaucoup plus rentable que celle des puces mémoire standard destinées aux smartphones. En conséquence, le volume de composants pour l'électronique grand public diminue et leur coût augmente.

Cette situation a particulièrement touché le segment des smartphones abordables. Environ 60 % du marché indien est constitué de téléphones coûtant moins de 210 dollars. Avec l'augmentation du prix des puces mémoire, les fabricants peinent à rester dans cette fourchette de prix, ce qui a entraîné une baisse des livraisons allant jusqu'à 45 %.

Changements du marché et réaction des consommateurs

Selon TechCrunch, la hausse des prix influence également le comportement des consommateurs. Désormais, les utilisateurs prolongent la durée de vie de leurs appareils, passant d'une moyenne de 3,5 ans à 4 ans. Cependant, les marques premium comme Apple et Samsung sont relativement moins touchées par cette crise, car la clientèle achetant des appareils coûteux est moins sensible aux variations de prix.

Les marques chinoises, dont OnePlus, revoient leurs stratégies en raison des difficultés économiques actuelles. L'entreprise a annoncé l'arrêt du lancement de nouveaux produits sur les marchés européen et nord-américain pour se concentrer principalement sur les marchés indien et chinois. De tels changements devraient modifier radicalement l'environnement concurrentiel sur le marché mondial.

Cette tendance est également pertinente pour le marché en Ouzbékistan. Compte tenu de la popularité du segment des smartphones abordables dans notre pays, il est fort probable que la pénurie mondiale de composants se reflète sur les prix des magasins locaux dans les mois à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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