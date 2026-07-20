Vivo présente un smartphone avec une batterie record pour 130 dollars

La demande d'appareils abordables reste élevée sur le marché des smartphones. Pour renforcer ce segment, Vivo a officiellement lancé son nouveau modèle Vivo Y6c 4G. L'appareil se distingue par une batterie de grande capacité surprenante pour son prix et un écran à taux de rafraîchissement élevé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le principal atout du nouveau smartphone est sa batterie de 6500 mAh. Une telle source d'énergie est rare, même sur les appareils phares. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser le smartphone pendant plusieurs jours sans recharge. L'appareil prend en charge la technologie de charge 15 W.

Spécifications techniques et capacités de l'écran

Le modèle Vivo Y6c 4G est équipé d'un écran LCD de 6,74 pouces. La particularité de l'écran est son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure une fluidité de l'interface. La résolution de l'écran est de 1600 × 720 pixels, et la luminosité maximale atteint 1200 nits. Cela permet de lire facilement les informations même par temps ensoleillé.

À l'intérieur de l'appareil se trouve un processeur octa-core Unisoc T7225. Pour l'instant, seule la version avec 4 GB de RAM (LPDDR4X) et 128 GB de stockage (UFS 2.2) est disponible. Le smartphone est conçu pour fonctionner de manière stable sur les réseaux 4G.

Commodités supplémentaires et protection

Ce modèle économique conserve un certain nombre de fonctionnalités utiles pour les utilisateurs. En particulier, le smartphone est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP65, ce qui le rend adapté à diverses conditions météorologiques. L'appareil dispose également des fonctionnalités supplémentaires suivantes :

Capteur infrarouge (IR) pour le contrôle à distance des appareils électroménagers ;

Prise casque traditionnelle de 3,5 mm ;

Lecteur d'empreintes digitales situé sur le côté du boîtier.

En ce qui concerne l'appareil photo, le smartphone présente des caractéristiques plus modestes : l'appareil photo principal est de 8 Mp et la caméra selfie est de 5 Mp. Le smartphone pèse 209 grammes et a une épaisseur de 8,39 mm.

Actuellement, le Vivo Y6c 4G est vendu sur le marché chinois à environ 130 dollars (899 yuans). S'il arrive sur le marché, il devrait devenir populaire parmi les coursiers et les utilisateurs en déplacement grâce à son autonomie prolongée et son prix abordable.