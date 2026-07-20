Opta dévoile l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 : Messi, Mbappé et Haaland réunis

Le portail statistique Opta a dévoilé l'équipe type de la Coupe du Monde 2026. Quatre joueurs de l'Espagne, vainqueur du tournoi, figurent parmi les 11 meilleurs éléments.

En attaque, on retrouve Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. La sélection est basée sur les statistiques individuelles enregistrées par les joueurs tout au long du tournoi.

Dans les buts — Gregor Kobel

Le gardien de l'équipe nationale de Suisse, Gregor Kobel, a été choisi comme portier de cette équipe type.

Selon Opta, il a enregistré la meilleure performance du tournoi en termes de buts évités avec un score de 3,3. Cela signifie que Kobel a sauvé son équipe à plusieurs reprises face aux occasions adverses.

L'Espagne domine en défense

Trois joueurs espagnols occupent les quatre postes de la ligne défensive de l'équipe type.

Pedro Porro a marqué 2 buts lors du Mondial et a enregistré le meilleur total de centres précis réussis avec 24 unités.

Pau Cubarsí a été le leader parmi les défenseurs avec 671 passes réussies. Il a également disputé l'intégralité des rencontres de l'Espagne dans le tournoi.

Marc Cucurella a pris la première place parmi les défenseurs latéraux avec 382 passes réussies et 142 passes réussies dans la zone offensive.

Le seul défenseur non espagnol est le représentant de l'Argentine Lisandro Martínez. En plus d'être un leader en passes au sein de son équipe nationale, il a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive.

Rodri établit un nouveau record

Le milieu de terrain espagnol Rodri a réalisé l'une des performances statistiques les plus marquantes du tournoi.

Il a établi un nouveau record en effectuant 756 passes réussies lors d'une seule Coupe du Monde. Rodri a également totalisé 122 passes cassant les lignes et 164 progressions balle au pied.

Son rôle dans le contrôle du ballon et la gestion du rythme du jeu a été l'un des facteurs clés du sacre mondial de l'Espagne.

Bellingham a marqué 7 buts

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre, Jude Bellingham, est un autre joueur présent dans cette équipe type.

Il a marqué 7 buts lors de la CDM 2026, transformant 37 % de ses tirs en buts, ce qui témoigne de sa grande efficacité devant le but.

Le Belge Leandro Trossard a terminé le tournoi avec 2 buts et 2 passes décisives. Il a enregistré le meilleur total d'occasions créées avec 17 unités.

Messi, Mbappé et Haaland en attaque

La ligne d'attaque de l'équipe type d'Opta est composée des trois joueurs les plus célèbres et efficaces du tournoi.

Lionel Messi a terminé deuxième au classement des buteurs avec 8 réalisations. Le capitaine argentin a été le leader du tournoi en termes d'occasions créées avec 25 passes clés.

Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la CDM 2026 avec 10 buts. L'attaquant français a porté son total de buts en Coupe du Monde à 22, devenant ainsi le joueur le plus prolifique de l'histoire du tournoi.

La performance d'Erling Haaland s'est distinguée par son efficacité. Bien qu'il n'ait touché le ballon que 120 fois durant tout le tournoi, l'attaquant norvégien a réussi à marquer 7 buts.

L'équipe type de la CDM 2026 selon Opta

Gardien :

- Gregor Kobel — Suisse.

Défenseurs :

- Pedro Porro — Espagne ;

- Pau Cubarsí — Espagne ;

- Lisandro Martínez — Argentine ;

- Marc Cucurella — Espagne.

Milieux de terrain :

- Rodri — Espagne ;

- Jude Bellingham — Angleterre ;

- Leandro Trossard — Belgique.

Attaquants :

- Lionel Messi — Argentine ;

- Kylian Mbappé — France ;

- Erling Haaland — Norvège.

L'Espagne a terminé le tournoi en tant que championne et compte le plus grand nombre de représentants dans l'équipe type d'Opta. Le trio offensif Messi, Mbappé et Haaland a réuni les statistiques individuelles les plus impressionnantes de la CDM 2026.