Opta dévoile l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 : Messi, Mbappé et Haaland réunis

·3·Sport
Opta dévoile l'équipe type de la Coupe du Monde 2026 : Messi, Mbappé et Haaland réunis

Le portail statistique Opta a dévoilé l'équipe type de la Coupe du Monde 2026. Quatre joueurs de l'Espagne, vainqueur du tournoi, figurent parmi les 11 meilleurs éléments.

En attaque, on retrouve Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. La sélection est basée sur les statistiques individuelles enregistrées par les joueurs tout au long du tournoi.

Dans les buts — Gregor Kobel

Le gardien de l'équipe nationale de Suisse, Gregor Kobel, a été choisi comme portier de cette équipe type.

Selon Opta, il a enregistré la meilleure performance du tournoi en termes de buts évités avec un score de 3,3. Cela signifie que Kobel a sauvé son équipe à plusieurs reprises face aux occasions adverses.

L'Espagne domine en défense

Trois joueurs espagnols occupent les quatre postes de la ligne défensive de l'équipe type.

Pedro Porro a marqué 2 buts lors du Mondial et a enregistré le meilleur total de centres précis réussis avec 24 unités.

Pau Cubarsí a été le leader parmi les défenseurs avec 671 passes réussies. Il a également disputé l'intégralité des rencontres de l'Espagne dans le tournoi.

Marc Cucurella a pris la première place parmi les défenseurs latéraux avec 382 passes réussies et 142 passes réussies dans la zone offensive.

Le seul défenseur non espagnol est le représentant de l'Argentine Lisandro Martínez. En plus d'être un leader en passes au sein de son équipe nationale, il a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive.

Rodri établit un nouveau record

Le milieu de terrain espagnol Rodri a réalisé l'une des performances statistiques les plus marquantes du tournoi.

Il a établi un nouveau record en effectuant 756 passes réussies lors d'une seule Coupe du Monde. Rodri a également totalisé 122 passes cassant les lignes et 164 progressions balle au pied.

Son rôle dans le contrôle du ballon et la gestion du rythme du jeu a été l'un des facteurs clés du sacre mondial de l'Espagne.

Bellingham a marqué 7 buts

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre, Jude Bellingham, est un autre joueur présent dans cette équipe type.

Il a marqué 7 buts lors de la CDM 2026, transformant 37 % de ses tirs en buts, ce qui témoigne de sa grande efficacité devant le but.

Le Belge Leandro Trossard a terminé le tournoi avec 2 buts et 2 passes décisives. Il a enregistré le meilleur total d'occasions créées avec 17 unités.

Messi, Mbappé et Haaland en attaque

La ligne d'attaque de l'équipe type d'Opta est composée des trois joueurs les plus célèbres et efficaces du tournoi.

Lionel Messi a terminé deuxième au classement des buteurs avec 8 réalisations. Le capitaine argentin a été le leader du tournoi en termes d'occasions créées avec 25 passes clés.

Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la CDM 2026 avec 10 buts. L'attaquant français a porté son total de buts en Coupe du Monde à 22, devenant ainsi le joueur le plus prolifique de l'histoire du tournoi.

La performance d'Erling Haaland s'est distinguée par son efficacité. Bien qu'il n'ait touché le ballon que 120 fois durant tout le tournoi, l'attaquant norvégien a réussi à marquer 7 buts.

L'équipe type de la CDM 2026 selon Opta

Gardien :
- Gregor Kobel — Suisse.

Défenseurs :
- Pedro Porro — Espagne ;
- Pau Cubarsí — Espagne ;
- Lisandro Martínez — Argentine ;
- Marc Cucurella — Espagne.

Milieux de terrain :
- Rodri — Espagne ;
- Jude Bellingham — Angleterre ;
- Leandro Trossard — Belgique.

Attaquants :
- Lionel Messi — Argentine ;
- Kylian Mbappé — France ;
- Erling Haaland — Norvège.

L'Espagne a terminé le tournoi en tant que championne et compte le plus grand nombre de représentants dans l'équipe type d'Opta. Le trio offensif Messi, Mbappé et Haaland a réuni les statistiques individuelles les plus impressionnantes de la CDM 2026.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi Nico Williams a-t-il offert sa médaille d'or à sa mère ?Pourquoi Nico Williams a-t-il offert sa médaille d'or à sa mère ?Aujourd'hui, 20:24Abduqodir Husanov parmi les joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2026Abduqodir Husanov parmi les joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 20:14Chelsea réalise l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football fémininChelsea réalise l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football fémininAujourd'hui, 20:13Grands changements à Arsenal : départ de Gabriel Jesus et transfert de Julian AlvarezGrands changements à Arsenal : départ de Gabriel Jesus et transfert de Julian AlvarezAujourd'hui, 18:59Coup de théâtre sur le marché des transferts : Arsenal prêt à débourser 120 millions d'euros pour Yan DiomandeCoup de théâtre sur le marché des transferts : Arsenal prêt à débourser 120 millions d'euros pour Yan DiomandeAujourd'hui, 18:34Erling Haaland va-t-il quitter Manchester City ? Un ancien défenseur fait une prédiction inattendueErling Haaland va-t-il quitter Manchester City ? Un ancien défenseur fait une prédiction inattendueAujourd'hui, 17:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football