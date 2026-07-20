Révolution aéronautique : CFM teste un moteur réduisant la consommation de carburant de 20 %

Une révolution est attendue dans l'industrie aéronautique en matière d'efficacité énergétique et de durabilité environnementale. CFM International, une coentreprise entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines, a commencé les essais complets d'un moteur basé sur la technologie Open Fan dans le cadre de son programme de nouvelle génération RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines). Cette innovation permettra de réduire considérablement la consommation de carburant des avions modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

L'innovation majeure du projet est l'Open Fan, une conception à ventilateur non caréné. Contrairement aux moteurs d'avion classiques, ce système se passe de carénage externe. Cela permet d'augmenter considérablement la taille du ventilateur sans alourdir le poids total du moteur. Selon Ixbt.com, un ventilateur plus grand déplace un flux d'air plus important et génère une poussée élevée avec une accélération plus faible, ce qui augmente radicalement l'efficacité.

Efficacité énergétique et écologique

Selon les calculs de CFM, ce schéma pourrait réduire la consommation de carburant de plus de 20 % par rapport aux moteurs les plus avancés actuels. Cela permet non seulement de réduire les coûts pour les compagnies aériennes, mais aussi de diminuer d'autant les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. À une époque où la quête de l'économie verte et de la neutralité carbone s'intensifie, cette technologie est cruciale pour l'avenir de l'aviation.

À ce stade, les ingénieurs testent les éléments grandeur nature du système Open Fan dans des conditions proches de celles d'un vol réel. Les tests simulent des situations extrêmes telles que l'ingestion d'oiseaux, le givrage, la poussière et les débris. Ces processus démontrent dans quelle mesure la structure répond aux exigences internationales de sécurité aérienne.

Un pas vers l'avenir

Le programme RISE a été présenté en 2021 et plus de 2000 ingénieurs y travaillent actuellement. Les recherches menées sur un banc d'essai spécial de 8 mètres à Villaroche, en France, donnent déjà des résultats positifs. Par exemple, la turbine basse pression haute vitesse, qui fait partie du système, a fonctionné avec succès pendant plus de 1000 heures.

Les principaux avantages de cette nouvelle technologie sont les suivants :

Réduction de la consommation de carburant de plus de 20 % ;

Diminution des émissions de CO2 dans l'atmosphère ;

Optimisation du poids de la structure ;

Haute efficacité pour les avions à fuselage étroit.

Selon les plans de l'entreprise, ces moteurs de nouvelle génération commenceront à équiper les avions commerciaux vers le milieu des années 2030. Cela permettra également aux régions où l'aviation de transit et les vols long-courriers se développent de réduire le coût des vols et l'impact environnemental à l'avenir.