Apple prend une décision inattendue : le projet des processeurs Extreme les plus puissants est annulé

Apple a décidé d'arrêter complètement le développement de ses processeurs les plus performants, les projets M2 Extreme et M3 Extreme. Ces puces devaient se situer au-dessus des modèles Ultra actuels dans la hiérarchie des processeurs de l'entreprise, offrant une puissance inégalée pour les stations de travail professionnelles. Cependant, le géant technologique a annulé ces projets avant même leur commercialisation. Selon Ixbt.com rapporte cette information.

Selon les informations fournies par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, les processeurs de la série Extreme devaient disposer de deux fois plus de cœurs de calcul et de cœurs graphiques que les modèles Ultra. Cela aurait fait des puces Apple l'une des solutions les plus puissantes au monde, devenant un outil essentiel pour les professionnels travaillant sur le montage vidéo complexe, la modélisation 3D et l'AI.

Inefficacité économique et coût élevé

L'une des principales raisons de l'annulation du projet est le coût de production excessivement élevé. Créer des puces avec une architecture aussi complexe n'était pas économiquement viable pour Apple. De plus, la faible demande pour les ordinateurs Mac Pro , où ces processeurs devaient être installés, a également influencé la stratégie de l'entreprise.

Selon les experts, le prix des ordinateurs équipés de puces Extreme aurait été extrêmement élevé. Cela aurait considérablement limité la base d'acheteurs, même parmi les utilisateurs professionnels. Par conséquent, Apple a préféré concentrer ses ressources sur les gammes MacBook et iMac, plus populaires et très demandées.

La fin de l'ère Mac Pro

L'une des nouvelles les plus marquantes est qu'Apple a non seulement abandonné les puces Extreme, mais prévoit également d'arrêter complètement la production des ordinateurs Mac Pro en 2026. Cela pourrait marquer la fin d'une gamme de systèmes professionnels vieille de près de 20 ans. L'entreprise souhaite concentrer son attention sur des appareils plus compacts mais suffisamment puissants, comme le Mac Studio.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs professionnels. Actuellement, les modèles Mac Pro sont utilisés par un petit nombre de studios et de grandes entreprises médiatiques. L'annulation des puces Extreme signifie que les modèles M2 Ultra et M3 Ultra conserveront leur position sur le marché. À l'avenir, Apple devrait continuer à développer ses performances maximales précisément dans la série Studio.