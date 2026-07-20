Un débris de fusée SpaceX devrait s'écraser sur la Lune le 5 août

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Un débris de fusée SpaceX devrait s'écraser sur la Lune le 5 août

Un étage de fusée Falcon 9 de la société SpaceX, fondée par Elon Musk, pourrait s'écraser sur la surface lunaire le 5 août de cette année après avoir suivi une trajectoire imprévue. Les experts de la NASA surveillent attentivement cet événement, car il s'agit d'un incident sérieux lié aux débris spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'agit de l'étage supérieur de la fusée resté dans l'espace lors du lancement de deux atterrisseurs lunaires en janvier 2025. Initialement, la collision de ce débris avec la Lune n'était pas prévue, mais sa trajectoire a été modifiée par les forces gravitationnelles. Selon ixbt.com, ce phénomène a été identifié pour la première fois par l'astronome Bill Gray, créateur d'un programme de suivi des objets spatiaux.

Selon les calculs actuels, ce débris métallique d'environ 4 tonnes se déplace à une vitesse supérieure à 2 kilomètres par seconde. Les astronomes avaient initialement prédit que la collision aurait lieu en mars, mais les données mises à jour indiquent désormais la date du 5 août.

Observations scientifiques et attentes

Les experts du Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) de la NASA ont tenu une réunion spéciale pour discuter de cet événement. Selon les scientifiques, bien que cet incident soit accidentel, il pourrait offrir une opportunité unique d'étudier les changements de la surface lunaire. La Lune est naturellement soumise en permanence à des impacts de météorites.

On suppose que le débris de la fusée tombera dans une zone périphérique de la face visible de la Lune. Si l'impact soulève un immense nuage de poussière éclairé par la lumière du Soleil, il pourrait être visible depuis la Terre avec de puissants télescopes. Cependant, William Cooke, responsable du programme de surveillance des météores de la NASA, est sceptique quant à cette possibilité et souligne que l'observation visuelle de la collision sera extrêmement difficile.

Il convient de noter que cet événement ne présente aucun danger pour la planète Terre ou ses habitants. De tels phénomènes dans l'espace soulignent simplement que le problème des débris spatiaux devient de plus en plus préoccupant. Auparavant, il y a quatre ans, la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter avait enregistré un nouveau cratère formé par l'impact d'un débris spatial inconnu sur la Lune.

Pour l'instant, SpaceX n'a pas fait de commentaire officiel sur cette situation. Habituellement, des impacts intentionnels (impacteurs) sont effectués sur la Lune à des fins scientifiques, mais la chute du débris de Falcon 9 est un processus totalement incontrôlé et imprévu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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