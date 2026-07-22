Le FC Barcelone réalise le troisième transfert le plus cher de l'histoire du football féminin

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Le FC Barcelone réalise le troisième transfert le plus cher de l'histoire du football féminin

Le club catalan Barcelone est sur le point de conclure un transfert retentissant dans le monde du football féminin. Le géant espagnol a trouvé un accord pour le transfert de Kerolin, star de l'équipe Manchester City et de l'équipe nationale du Brésil. Ce transfert devrait devenir le troisième plus coûteux de l'histoire du football féminin, selon Goal.com .

Les négociations entre les clubs ont duré plusieurs semaines. Après deux offres initiales rejetées, Barcelonea finalement trouvé un accord pour une indemnité de 1,5 million d'euros (environ 1,28 million de livres sterling). Selon les informations de Victoria Leite, l'attaquante brésilienne signera un contrat de quatre ans en Catalogne cette semaine.

Ce montant constitue un record pour le football féminin. Kerolin se classera troisième sur la liste des joueuses les plus chères au monde, derrière Grace Geyoro, transférée au London City Lionesses, et Felicia Schroder, récemment arrivée au Real Madrid . Pour Barcelone , cela signifie pulvériser le record de 400 000 livres payé pour Keira Walsh en 2022.

Pertes dans l'effectif et nouveaux défis

Barcelone considère ce transfert comme une mesure nécessaire. Le club a perdu ses plus grandes stars cet été. Notamment, la double lauréate du Ballon d'Or Alexia Putellas a rejoint le London City Lionesses. De plus, Salma Paralluelo, auteure d'un doublé en finale de la Ligue des champions , a refusé une prolongation et a quitté le club en tant qu'agent libre.

Après ces départs, renforcer la ligne d'attaque est devenu une priorité pour les Catalanes. La saison dernière, Kerolin a brillé avec Manchester City , participant directement à 14 buts et contribuant largement au titre de champion d'Angleterre après 10 ans d'attente.

Manchester City n'a pas pris la décision de vendre la talentueuse joueuse de 26 ans à la légère, mais l'offre financière avantageuse et la concurrence dans l'effectif ont facilité ce transfert. City dispose désormais d'attaquantes puissantes comme Khadija Shaw, Vivianne Miedema et la nouvelle recrue Beth Mead. Bien que le départ de Kerolin soit une perte, les fonds permettront de financer de nouveaux recrutements.

Les supporters du club catalan espèrent que l'arrivée de Kerolin augmentera encore le potentiel offensif de l'équipe. Aux côtés de stars comme Ewa Pajor, Kika Nazareth et Caroline Graham Hansen, qui a prolongé son contrat, la Brésilienne devrait aider Barceloneà maintenir son hégémonie en Europe.

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Jahongir Tursunov
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