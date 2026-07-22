Mystère cosmique : des scientifiques détectent une substance organique inexpliquée sur Pluton et Titan

Le télescope spatial James Webb (JWST), qui a inauguré une nouvelle ère dans l'exploration spatiale, a réalisé une nouvelle découverte surprenante. Sur deux objets du système solaire situés à des milliards de kilomètres l'un de l'autre et présentant des conditions radicalement différentes — Titan, la lune de Saturne, et la planète naine Pluton — des scientifiques ont identifié un composé organique identique encore inconnu de la science. Cette découverte pourrait transformer notre compréhension de la chimie cosmique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Titan et Pluton sont, sur le papier, des mondes totalement différents. Titan est une région géologiquement active, dotée d'une atmosphère plus dense que celle de la Terre, avec des mers de méthane liquide et d'immenses dunes composées de particules organiques. Pluton, quant à elle, est considérée comme un monde gelé et mort avec une atmosphère extrêmement ténue. Cependant, selon Space.com, une « signature » identique a été enregistrée dans le spectre infrarouge des deux corps célestes, ce qui indique que des processus chimiques similaires s'y déroulent.

Trace spectrale mystérieuse et analyses scientifiques

L'équipe de recherche dirigée par Bruno Bézard, planétologue à l'Observatoire de Paris, qualifie cette découverte de « véritable énigme ». Les scientifiques soulignent que la substance trouvée ne correspond à aucune signature spectrale d'un composé chimique connu et catalogué à ce jour. Cette ligne d'absorption, identifiée par spectroscopie, a montré que la lumière est absorbée exactement à la même longueur d'onde sur les deux objets.

Il n'y a aucun doute sur la précision de la découverte, car ce signal a été confirmé simultanément par deux instruments du télescope James Webb : NIRSpec (spectrographe proche infrarouge) et MIRI (instrument infrarouge moyen). Cela prouve que le résultat n'est pas une erreur technique ou un dysfonctionnement des instruments, mais une preuve matérielle réelle. Bruno Bézard raconte avoir été surpris en comparant les données de Pluton avec celles de son collègue Emmanuel Lellouch, constatant la présence du même composé inconnu dans les deux endroits.

Signe de vie ou chimie prébiotique ?

En réponse à la question que beaucoup se posent, les scientifiques soulignent qu'il n'y a pour l'instant aucune base pour qualifier cette molécule mystérieuse de « biosignature », c'est-à-dire un signe de vie. Au lieu de cela, cette découverte pourrait être le produit d'une chimie prébiotique complexe formée pendant plus de quatre milliards d'années dans un environnement sans oxygène. En d'autres termes, il s'agit du résultat d'une évolution chimique à un stade précédant l'apparition de la vie.

Cette découverte montre que la composition chimique dans les régions reculées du système solaire est plus complexe que nous ne le pensions. Les chercheurs tentent désormais de reproduire cette « signature » mystérieuse en laboratoire en testant des mélanges de divers gaz et glaces. Si les scientifiques parviennent à identifier cette substance, cela pourrait répondre aux questions sur la manière dont les briques élémentaires de la vie organique se sont propagées dans l'univers.

Pour l'instant, la similitude entre ces deux points lointains de l'univers reste l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne. Les nouvelles données obtenues grâce au télescope James Webb devraient aider à résoudre cette énigme dans les années à venir.