La légende mexicaine Guillermo Ochoa met fin à sa carrière de footballeur à 41 ans

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La légende mexicaine Guillermo Ochoa met fin à sa carrière de footballeur à 41 ans

L'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du football mexicain, le gardien légendaire Guillermo Ochoa, a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 41 ans. Au cours de ses 22 années de carrière, il a su conquérir le cœur des supporters non seulement dans son pays natal, mais dans le monde entier. Avec son départ, c'est toute une époque marquée par un style unique dans le football mondial qui s'achève. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Ochoa restera dans l'histoire du football avec un accomplissement unique. Il est l'un des rares joueurs à avoir été inscrit sur la feuille de match de six Coupes du Monde, se plaçant aux côtés de légendes telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bien qu'il ait eu pour objectif de participer au Mondial 2026, il a finalement décidé de raccrocher les gants.

Des résultats historiques et des adieux riches en émotions

Selon Goal.com, le gardien a confirmé sa décision en s'adressant à ses fans via les réseaux sociaux. « J'ai tout donné ; j'ai tout laissé sur le terrain pour mes clubs et mon équipe nationale. Aujourd'hui, il est temps d'enlever mes gants. Être gardien de but, c'est attendre 90 minutes pour cette seule situation où tout dépend de vous. Et quand ce moment arrive, vous n'avez pas le droit à l'erreur », écrit Guillermo Ochoa.

Sa carrière a débuté au sein du Club América au Mexique, club avec lequel il a remporté le titre de champion en 2005. Plus tard, le portier a tenté sa chance en Europe, remportant la Coupe de Belgique avec le Standard de Liège. Cependant, Ochoa était surtout connu dans le monde entier pour ses exploits lors des Coupes du Monde.

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique, Javier Aguirre, a offert au gardien vétéran un cadeau d'adieu digne de ce nom. Lors du dernier match de l'équipe contre la République tchèque, Ochoa est entré en jeu en tant que remplaçant. À la fin de la rencontre, le gardien, très ému, a embrassé les poteaux du but au stade Estadio Azteca, là où sa carrière avait commencé, avant de faire ses adieux à ses coéquipiers.

Le héros des Mondiaux

Ochoa a été le gardien titulaire du Mexique lors des Coupes du Monde au Brésil en 2014, en Russie en 2018 et au Qatar en 2022. Ses réflexes et ses arrêts spectaculaires lors des grands tournois ont fait de lui l'un des footballeurs les plus populaires sur Internet. De nombreux fans le surnommaient même le « super-héros qui ne se réveille que pendant les Coupes du Monde ».

Pour le football mexicain, la place d'Ochoa est irremplaçable. Il n'était pas seulement un gardien, mais un véritable leader et un symbole de l'équipe. Sa retraite ouvre la voie à une nouvelle génération de gardiens au Mexique, mais il est clair que combler son vide ne sera pas chose aisée. Guillermo Ochoa restera à jamais dans l'histoire du football pour sa loyauté et ses arrêts incroyables.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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