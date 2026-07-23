La course à l'IA : 20 % de l'électricité aux États-Unis sera consommée par les centres de données

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La course à l'IA : 20 % de l'électricité aux États-Unis sera consommée par les centres de données

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) exerce une pression sans précédent sur le système énergétique mondial. Selon un nouveau rapport de la société d'analyse BloombergNEF, d'ici 2035, près de 20 % de la production totale d'électricité aux États-Unis sera absorbée par les centres de données (data-center). Ce chiffre est quatre fois supérieur au niveau de consommation actuel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent que la capacité totale de ces centres approchera les 200 GW au cours de la prochaine décennie. Fait notable, près de la moitié de ces ressources énergétiques colossales sera consacrée à l'entraînement des modèles d'IA et à leur fonctionnement. D'ici 2033, on estime que 64 % de l'énergie mondiale dédiée aux calculs d'IA sera consommée sur le territoire des États-Unis.

Changement radical des prévisions et risque de crise énergétique

Les experts de BloombergNEF ont été contraints de réviser considérablement leurs prévisions en seulement six mois. Dans le nouveau rapport, la consommation attendue pour 2035 est fixée à un niveau 83 % plus élevé que celui estimé en décembre dernier. Ce rythme de croissance entraîne non seulement des difficultés économiques, mais aussi techniques.

D'autres organisations influentes du secteur expriment des inquiétudes similaires. Par exemple, l'EPRI (Electric Power Research Institute) a plus que doublé ses prévisions pour 2024, tandis que l'agence S&P Global a ajusté ses calculs de plus de 30 % en une courte période, d'octobre à avril derniers. La raison principale invoquée est que le rythme de construction des nouveaux centres de données est bien plus élevé que prévu.

Infrastructures et hausse des prix

La plupart des nouvelles installations sont raccordées à des réseaux électriques déjà fortement sollicités. Dans le système PJM Interconnection, qui dessert des régions allant de la Virginie à l'Illinois, les data-centers représenteront 34 % de la consommation au cours de la prochaine décennie. Dans le système ERCOT, qui couvre une grande partie du Texas, ce chiffre devrait atteindre 22 %.

La pénurie d'énergie entraîne déjà des conséquences économiques :

  • Le système PJM a été contraint de suspendre l'acceptation des demandes de raccordement de nouvelles installations pour une durée de quatre ans ;
  • Au cours de l'année écoulée, le prix de l'électricité dans cette région a augmenté de 76 % ;
  • Des milliards de dollars d'investissements supplémentaires sont nécessaires pour moderniser les anciens réseaux électriques.

Cette tendance ne concerne pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Selon BloombergNEF, en raison de la diffusion active de l'IA, un besoin supplémentaire de 1935 TWh d'électricité apparaîtra à l'échelle mondiale d'ici 2033. À titre de comparaison, cela équivaut presque à la consommation annuelle de toute l'Inde. Cela indique qu'à l'avenir, maintenir l'équilibre entre les technologies d'IA et les sources d'énergie verte deviendra un enjeu crucial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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