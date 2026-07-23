Le nombre d'utilisateurs de RuStore explose : 3 milliards de téléchargements en six mois

·36·Technologie
Le nombre d'utilisateurs de RuStore explose : 3 milliards de téléchargements en six mois

RuStore, la plus grande boutique d'applications pour appareils Android en Russie, a enregistré des résultats records pour le premier semestre 2026. Selon les données de la plateforme, le nombre de téléchargements effectués par les utilisateurs a dépassé les 3 milliards en six mois. Ce chiffre confirme la position dominante de la plateforme parmi les services alternatifs de la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que

Les analyses montrent que les utilitaires et les services destinés aux tâches quotidiennes restent les plus populaires parmi les utilisateurs, représentant 22 % de toutes les installations. Les applications financières (17 %) et les services d'achat en ligne (10 %) complètent le trio de tête. Cette tendance confirme que les besoins fondamentaux des utilisateurs sont désormais satisfaits via les plateformes mobiles.

Applications et jeux les plus téléchargés

Selon la publication ixbt.com, les plateformes bancaires et commerciales dominent la liste des applications les plus téléchargées. En particulier, les applications suivantes ont suscité la plus forte demande :

  • Sberbank Onlayn;
  • Max;
  • Ozon;
  • Avito;
  • VKontakte.
Dans le segment des jeux mobiles, les utilisateurs s'intéressent davantage aux genres intellectuels et aux simulateurs. Les jeux de réflexion (15 %), les simulateurs (14 %) et les projets d'action (10 %) sont les plus populaires. Parmi les jeux les plus installés figurent des titres comme Tanks Blitz, Mir Domovyat et Vita Mahjong.

Intérêt croissant pour l'écosystème VK

Au cours des dernières semaines, une augmentation significative de l'intérêt des utilisateurs pour les produits VK a été observée. Alors que le nombre de requêtes de recherche a presque été multiplié par 1,5, le taux d'installation des applications VKontakte, Max et VK Video a augmenté en moyenne de 50 %. Cela démontre que la demande pour le contenu et les interactions sociales sur la plateforme a atteint un nouveau palier.

Actuellement, RuStore propose plus de 110 000 applications et jeux créés par des développeurs issus de 70 pays. L'audience mensuelle de la plateforme atteint près de 68 millions d'utilisateurs. Pour les utilisateurs d'Ouzbékistan, cette plateforme peut également servir d'alternative importante dans le contexte des restrictions sur le Google Play Store.

Dans l'ensemble, le développement de RuStore reflète la transformation du marché des applications mobiles en Russie et dans les régions voisines. Les restrictions sur les plateformes mondiales ouvrent de nouvelles opportunités pour les services locaux et régionaux, favorisant ainsi la création de produits compétitifs.

RuStoreAndroidApplicationsTechnologieVK
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WXiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WAujourd'hui, 07:22Les restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéLes restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéAujourd'hui, 06:22Les startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et StripeLes startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et StripeAujourd'hui, 05:21Airbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAirbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAujourd'hui, 04:53Le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseLe fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseAujourd'hui, 03:59La Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireLa Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireAujourd'hui, 02:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design