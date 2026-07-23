RuStore, la plus grande boutique d'applications pour appareils Android en Russie, a enregistré des résultats records pour le premier semestre 2026. Selon les données de la plateforme, le nombre de téléchargements effectués par les utilisateurs a dépassé les 3 milliards en six mois. Ce chiffre confirme la position dominante de la plateforme parmi les services alternatifs de la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que

Les analyses montrent que les utilitaires et les services destinés aux tâches quotidiennes restent les plus populaires parmi les utilisateurs, représentant 22 % de toutes les installations. Les applications financières (17 %) et les services d'achat en ligne (10 %) complètent le trio de tête. Cette tendance confirme que les besoins fondamentaux des utilisateurs sont désormais satisfaits via les plateformes mobiles.

Applications et jeux les plus téléchargés

Selon la publication ixbt.com, les plateformes bancaires et commerciales dominent la liste des applications les plus téléchargées. En particulier, les applications suivantes ont suscité la plus forte demande :

Sberbank Onlayn;

Max;

Ozon;

Avito;

VKontakte.

Dans le segment des jeux mobiles, les utilisateurs s'intéressent davantage aux genres intellectuels et aux simulateurs. Les jeux de réflexion (15 %), les simulateurs (14 %) et les projets d'action (10 %) sont les plus populaires. Parmi les jeux les plus installés figurent des titres comme Tanks Blitz, Mir Domovyat et Vita Mahjong.

Intérêt croissant pour l'écosystème VK

Au cours des dernières semaines, une augmentation significative de l'intérêt des utilisateurs pour les produits VK a été observée. Alors que le nombre de requêtes de recherche a presque été multiplié par 1,5, le taux d'installation des applications VKontakte, Max et VK Video a augmenté en moyenne de 50 %. Cela démontre que la demande pour le contenu et les interactions sociales sur la plateforme a atteint un nouveau palier.

Actuellement, RuStore propose plus de 110 000 applications et jeux créés par des développeurs issus de 70 pays. L'audience mensuelle de la plateforme atteint près de 68 millions d'utilisateurs. Pour les utilisateurs d'Ouzbékistan, cette plateforme peut également servir d'alternative importante dans le contexte des restrictions sur le Google Play Store.

Dans l'ensemble, le développement de RuStore reflète la transformation du marché des applications mobiles en Russie et dans les régions voisines. Les restrictions sur les plateformes mondiales ouvrent de nouvelles opportunités pour les services locaux et régionaux, favorisant ainsi la création de produits compétitifs.