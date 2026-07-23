Harmonie entre minimalisme et puissance : le nouveau Light Flip du créateur du Motorola Razr est arrivé

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Harmonie entre minimalisme et puissance : le nouveau Light Flip du créateur du Motorola Razr est arrivé

Dans le monde de la technologie, la tendance à abandonner les fonctions superflues pour se tourner vers le minimalisme numérique ne cesse de croître. À cette fin, la société Light a annoncé les spécifications techniques complètes de son nouveau produit : un téléphone à clapet moderne appelé Light Flip. Cet appareil est destiné aux utilisateurs qui apprécient la simplicité, mais qui ne veulent pas renoncer à la puissance des smartphones modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est à noter que l'un des ingénieurs ayant créé le légendaire Motorola Razr, Tang Tan, ainsi que Joe Hollier, ont collaboré sur ce nouvel appareil. Selon ixbt.com, bien que le Light Flip rappelle les téléphones à clapet classiques par son apparence, ses capacités internes peuvent rivaliser avec de nombreux smartphones modernes d'entrée de gamme. L'appareil est estimé à 300 dollars.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Le boîtier du Light Flip est fabriqué en plastique de haute qualité et est protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP54. L'appareil mesure 110 x 58 x 19 mm une fois plié et ne pèse que 160 grammes. Cela en fait un gadget compact et très pratique pour un usage quotidien.

Le téléphone est équipé d'un écran OLED mat de 2,8 pouces. Avec une résolution de 480 x 640 pixels, cet écran est capable d'afficher des images claires même sous la lumière directe du soleil. L'interface minimaliste sert à libérer l'utilisateur du flux des réseaux sociaux et des notifications infinies, bien que l'appareil soit techniquement assez puissant.

Puissance interne digne d'un smartphone

Bien qu'il s'agisse d'un téléphone à clapet, ses composants internes sont étonnamment puissants :

  • Processeur MediaTek MT8873 ;
  • 6 GB de RAM ;
  • 128 GB de stockage interne ;
  • Appareil photo principal de 50 MP et caméra frontale de 12 MP ;
  • Batterie d'une capacité de 1800 mAh.
De plus, l'appareil est équipé de haut-parleurs stéréo pour un son de qualité, d'une interface USB-C 2.0 moderne et de la technologie Bluetooth 5.0. Pour les amateurs de musique, la conservation de la prise casque traditionnelle de 3,5 mm est particulièrement appréciable.

L'intérêt pour la désintoxication numérique et le minimalisme augmente également sur le marché ouzbek ces dernières années. Des appareils comme le Light Flip peuvent être une excellente alternative pour les professionnels fatigués de leur smartphone principal, mais ayant besoin d'une communication de qualité, d'un bon appareil photo et d'une mémoire rapide. Bien qu'aucune date précise n'ait encore été fixée pour les ventes mondiales et son arrivée dans notre région, son concept suscite un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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