La société SpaceX, fondée par Elon Musk, est entrée dans la phase finale de préparation pour le 13e vol d'essai de son système le plus puissant, Starship. Le succès des tests techniques et l'approche de la date de lancement sont au centre de l'attention des experts et des passionnés de l'industrie spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations officielles fournies par l'entreprise, les tests pré-vol supplémentaires du booster Super Heavy B20 ont été menés avec succès, ce qui confirme que le système est entièrement prêt. D'après la publication IXBT.com, SpaceX a commencé le processus de transfert du vaisseau Starship S40 vers la rampe de lancement et son intégration avec le premier étage, le Super Heavy.

Conditions météorologiques et heure de lancement

Bien que tous les systèmes soient techniquement prêts, la réalisation de la mission dépend en grande partie des caprices de la météo. SpaceX a souligné sur son réseau social X que les conditions météorologiques sont actuellement le facteur le plus critique et pourraient entraîner des modifications du plan de vol.

Selon le planning, la fenêtre de lancement de 90 minutes s'ouvrira le 23 juillet à 17h45, heure du Texas. Ce processus historique aura lieu le matin du 24 juillet, heure d'Ouzbékistan. Si les tests sont réussis, ce sera un pas de géant pour SpaceX dans l'amélioration de la technologie des lanceurs ultra-lourds.

Importance de la mission

Le projet Starship occupe une place centrale non seulement pour SpaceX, mais aussi pour les projets de l'humanité entière concernant les voyages vers la Lune et Mars. Chaque nouveau vol d'essai sert à étendre les capacités de réutilisation de la fusée et à augmenter son niveau de sécurité. Les données recueillies lors des vols précédents ont permis aux ingénieurs de rendre le système plus stable.

Cet événement suscite également un grand intérêt chez les passionnés de technologie en Ouzbékistan. Le développement rapide des technologies spatiales contribuera à rendre la communication par satellite et la couverture Internet mondiale (par exemple via le projet Starlink) plus abordables et de meilleure qualité à l'avenir.

Tous les regards sont désormais tournés vers le site de Boca Chica au Texas. Si le temps est défavorable le 23 juillet, SpaceX se réserve le droit de reporter le lancement aux jours suivants. Quoi qu'il en soit, la mission Flight 13 devrait être l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'astronautique moderne.