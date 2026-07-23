Le nombre de chaînes publiques sur la messagerie Max explose : plus de 285 millions d'abonnements

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Le nombre de chaînes publiques sur la messagerie Max explose : plus de 285 millions d'abonnements

La plateforme numérique russe Max gagne rapidement en popularité auprès des utilisateurs et continue d'étendre son écosystème de chaînes publiques. À peine deux semaines après l'ouverture de la création de chaînes à tous les utilisateurs, leur nombre total a augmenté de 30 %, atteignant 380 000. Ce chiffre démontre que la plateforme devient non seulement un outil de communication, mais aussi un espace d'information majeur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données de la messagerie, l'intérêt pour les chaînes publiques est élevé non seulement chez les créateurs de contenu, mais aussi chez les lecteurs ordinaires. Aujourd'hui, le nombre total d'abonnements aux chaînes dépasse les 285 millions. Ces chiffres servent d'indicateur clé de la compétitivité de la plateforme Max et de l'activité de sa base d'utilisateurs.

Nouvelles fonctionnalités et aspects techniques

Actuellement, chaque utilisateur disposant d'un Digital ID peut créer sa propre chaîne. La commodité du système réside dans le fait que les propriétaires d'appareils Android peuvent créer une chaîne directement dans l'application mobile. Pour les utilisateurs d'iPhone, cette fonctionnalité est pour l'instant disponible via la version web ou le client desktop. Le processus de création est très simple : il suffit d'aller dans la section "Chats", d'appuyer sur le bouton "+" et de suivre les instructions.

Max n'est pas seulement une application de messagerie, c'est un écosystème complet intégrant de nombreux services numériques. Les utilisateurs peuvent profiter de chats personnels et de groupe, d'appels audio et vidéo, de messages vocaux et de l'envoi de fichiers volumineux. De plus, des transferts d'argent, des mini-applications et divers services de chat-bots sont également mis en place au sein de la plateforme.

Taux de croissance et projets futurs

Début juin, le nombre total d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme Max dépassait les 125 millions. Il convient de noter que la fonction de chaînes publiques est actuellement en mode test. Néanmoins, l'activité des utilisateurs montre un potentiel de concurrence avec des messageries majeures comme Telegram.

Le développement de telles plateformes peut également être intéressant pour les utilisateurs, car les messageries régionales sont souvent intégrées aux services locaux et aux systèmes de paiement. Il est prévu que la plateforme Max offre une fonctionnalité complète pour tous les systèmes d'exploitation lors de la prochaine étape. Selon la publication ixbt.com, la plateforme travaille à élargir davantage son audience et à ajouter de nouveaux services.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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