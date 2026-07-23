NVIDIA se prépare à augmenter le prix de ses cartes graphiques : quels sont les risques pour le marché ?

NVIDIA, leader incontesté du marché des processeurs graphiques, prévoit de revoir prochainement le prix de ses produits. Selon les informations publiées par BenchLife, l'entreprise a averti ses partenaires d'une hausse des prix pour les GPU et les modules de mémoire. Ce changement devrait affecter non seulement les appareils de nouvelle génération, mais aussi les modèles populaires actuellement sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

NVIDIA fournit à ses partenaires tels qu'Asus, MSI et Gigabyte non seulement des puces graphiques, mais aussi les ensembles de mémoire correspondants. Par conséquent, l'augmentation du prix des puces mémoire GDDR6 et des nouvelles GDDR7 entraînera automatiquement une hausse du coût de production des cartes graphiques finies. Cela signifie une augmentation des prix en magasin pour le consommateur final.

Facteurs à l'origine de la hausse des prix

Les experts soulignent que le problème ne se limite pas aux puces mémoire. Récemment, le coût d'autres composants de la chaîne de production — systèmes de refroidissement, circuits imprimés et même matériaux d'emballage — a considérablement augmenté. Tous ces facteurs combinés pourraient pousser le prix des cartes graphiques bien au-delà des prévisions initiales.

La série GeForce RTX 50, équipée de la nouvelle architecture Blackwell et de la mémoire GDDR7, devrait être la plus touchée. Selon les données, les nouvelles puces GDDR7 de 3 GB coûtent aux fabricants près de trois fois plus cher que les puces actuelles de 2 GB. Si cette information se confirme, les nouveaux modèles dotés d'une grande capacité de mémoire deviendront extrêmement coûteux.

Impact sur le marché

Pour les utilisateurs et les joueurs, cette nouvelle est naturellement préoccupante. Comme les produits NVIDIA sont principalement importés, toute variation de prix sur le marché mondial affecte directement les tarifs locaux. Il est fort probable que la série GeForce RTX 40 actuellement en vente et les futurs modèles GeForce RTX 50 Super augmentent également.

En conclusion, cette politique tarifaire mise en œuvre par NVIDIA pourrait déclencher une réaction en chaîne sur l'ensemble du marché du matériel informatique. Durant cette période de transition vers de nouvelles technologies, l'augmentation des coûts de production devrait peser sur le portefeuille des consommateurs. Bien que l'entreprise n'ait pas encore fait de déclaration officielle, les acteurs du marché se préparent à une nouvelle « poussée » des prix.