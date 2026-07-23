Shahzod Muzaffarov en finale : Victoire 5:0 à Erevan

·51·Sport
Shahzod Muzaffarov en finale : Victoire 5:0 à Erevan

Lors du tournoi international « Yerevan Mayor Cup » qui se déroule à Erevan, les boxeurs ouzbeks ont enregistré de nouveaux résultats importants. Shahzod Muzaffarov a battu de manière convaincante le représentant local en demi-finale, s'assurant ainsi une place pour le combat pour la médaille d'or.

Iqboljon Xoldarov, quant à lui, s'est incliné de justesse par décision partagée lors d'un combat extrêmement serré. Désormais, l'attention des fans se tourne vers nos deux autres représentants qui monteront sur le ring demain.

Muzaffarov n'a laissé aucune chance à son adversaire

Dans la catégorie des -55 kg, Shahzod Muzaffarov a affronté le représentant arménien Suren Rubinyan en demi-finale.

Le boxeur ouzbek a pris l'avantage dès les premières minutes du combat. En gardant la bonne distance, avec des coups précis et des mouvements actifs, il a fait meilleure impression sur les juges.

Au final, tous les juges ont reconnu la victoire de Muzaffarov — 5:0.

Grâce à ce résultat, Shahzod s'est qualifié pour la finale du tournoi et montera sur le ring pour la médaille d'or de la « Yerevan Mayor Cup ».

Il a manqué une voix à Xoldarov

Dans la catégorie des -70 kg, Iqboljon Xoldarov a disputé son combat de demi-finale contre le représentant arménien Khurutyun Khakobkoxyan.

Le combat a été équilibré et intense. Les deux boxeurs ont tout donné pour atteindre la finale, mais la décision partagée des juges a tourné en faveur du boxeur local — 2:3.

Ainsi, Iqboljon Xoldarov termine la compétition « Yerevan Mayor Cup » avec une médaille de bronze.

Deux autres boxeurs ouzbeks combattront demain

Lors de la prochaine journée du tournoi, deux autres représentants de l'Ouzbékistan monteront sur le ring.

Dans la catégorie des -60 kg, Samandar Olimov affrontera l'Arménien Artur Bazeyan. Dans la catégorie des -90 kg, To‘rabek Xabibullayev combattra contre l'Iranien Hadi Mohammadnejad.

Programme des combats

Catégorie de poids

Duel

Heure

-60 kg

Samandar Olimov — Artur Bazeyan

14:45

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad

16:30

Un test sérieux attend les boxeurs ouzbeks dans ces deux combats. Olimov affrontera le représentant local, tandis que Xabibullayev se mesurera à un représentant de l'école de boxe iranienne.

La délégation ouzbèke continue de lutter pour les médailles

La qualification de Shahzod Muzaffarov pour la finale et la médaille de bronze d'Iqboljon Xoldarov confirment le succès de la délégation ouzbèke dans ce tournoi.

Maintenant, l'intrigue principale est : Muzaffarov pourra-t-il remporter l'or en finale et nos boxeurs qui montent sur le ring demain continueront-ils à se battre pour les podiums ?

Selon vous, lequel de nos boxeurs reviendra d'Erevan avec une médaille d'or ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez le programme des combats avec les fans de boxe.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceLionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceAujourd'hui, 02:36Tottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsTottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsAujourd'hui, 02:19Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationConflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationAujourd'hui, 01:58La bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosLa bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosAujourd'hui, 01:55Jour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleJour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleAujourd'hui, 00:12Darwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertDarwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertHier, 23:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026