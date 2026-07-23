Shahzod Muzaffarov en finale : Victoire 5:0 à Erevan

Lors du tournoi international « Yerevan Mayor Cup » qui se déroule à Erevan, les boxeurs ouzbeks ont enregistré de nouveaux résultats importants. Shahzod Muzaffarov a battu de manière convaincante le représentant local en demi-finale, s'assurant ainsi une place pour le combat pour la médaille d'or.

Iqboljon Xoldarov, quant à lui, s'est incliné de justesse par décision partagée lors d'un combat extrêmement serré. Désormais, l'attention des fans se tourne vers nos deux autres représentants qui monteront sur le ring demain.

Muzaffarov n'a laissé aucune chance à son adversaire

Dans la catégorie des -55 kg, Shahzod Muzaffarov a affronté le représentant arménien Suren Rubinyan en demi-finale.

Le boxeur ouzbek a pris l'avantage dès les premières minutes du combat. En gardant la bonne distance, avec des coups précis et des mouvements actifs, il a fait meilleure impression sur les juges.

Au final, tous les juges ont reconnu la victoire de Muzaffarov — 5:0.

Grâce à ce résultat, Shahzod s'est qualifié pour la finale du tournoi et montera sur le ring pour la médaille d'or de la « Yerevan Mayor Cup ».

Il a manqué une voix à Xoldarov

Dans la catégorie des -70 kg, Iqboljon Xoldarov a disputé son combat de demi-finale contre le représentant arménien Khurutyun Khakobkoxyan.

Le combat a été équilibré et intense. Les deux boxeurs ont tout donné pour atteindre la finale, mais la décision partagée des juges a tourné en faveur du boxeur local — 2:3.

Ainsi, Iqboljon Xoldarov termine la compétition « Yerevan Mayor Cup » avec une médaille de bronze.

Deux autres boxeurs ouzbeks combattront demain

Lors de la prochaine journée du tournoi, deux autres représentants de l'Ouzbékistan monteront sur le ring.

Dans la catégorie des -60 kg, Samandar Olimov affrontera l'Arménien Artur Bazeyan. Dans la catégorie des -90 kg, To‘rabek Xabibullayev combattra contre l'Iranien Hadi Mohammadnejad.

Programme des combats

Catégorie de poids Duel Heure -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

Un test sérieux attend les boxeurs ouzbeks dans ces deux combats. Olimov affrontera le représentant local, tandis que Xabibullayev se mesurera à un représentant de l'école de boxe iranienne.

La délégation ouzbèke continue de lutter pour les médailles

La qualification de Shahzod Muzaffarov pour la finale et la médaille de bronze d'Iqboljon Xoldarov confirment le succès de la délégation ouzbèke dans ce tournoi.

Maintenant, l'intrigue principale est : Muzaffarov pourra-t-il remporter l'or en finale et nos boxeurs qui montent sur le ring demain continueront-ils à se battre pour les podiums ?

Selon vous, lequel de nos boxeurs reviendra d'Erevan avec une médaille d'or ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez le programme des combats avec les fans de boxe.